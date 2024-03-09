В новом доме будет благополучие и гармония: почему важно на новоселье впустить кота первым в квартиру

Связь новоселья и кошки

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Почему при переезде в новое жилище следует первым делом принять кота или кошку, берет свое начало из далекого прошлого. Эта традиция прижилась настолько крепко, что мало кто задается вопросом, как она возникла и что лежит в ее основе.

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Веками существует множество версий происхождения этой приметы, некоторые из которых даже противоречат друг другу. Поэтому каждый человек решает сам, какой версии следовать, а может, и вовсе не придавать этому значения.

Славяне в древности верили, что домовые духи обитают везде, окружая человека в его повседневной жизни. Среди этих духов существуют как злые, так и добрые. Считалось, что каждый дом населен жильцами невидимого мира, и даже совершенно новый дом не лишен их присутствия. Поэтому кошка, входя первой в новый дом, совершает своеобразную разведку, устанавливая контакт с местными духами и заводя с ними дружбу, что создает благоприятную атмосферу для новых хозяев.

Существует также версия, что домовые сопровождают своих хозяев в новое жилище, и поскольку их основная функция — обеспечить спокойствие и достаток обитателей, они должны быть в дружественных отношениях с новыми хозяевами. В противном случае они могут начать "дебоширить".

Связь кошки с миром духов и ее дружба с домовыми привели к тому, что в новом доме нельзя было обойтись без кошки. Считалось, что невидимый домовой переселяется в новое жилище верхом на кошке, предварительно наполняя его достатком для будущих обитателей.

Согласно энергетической версии и старинным приметам, кошки способны чувствовать тонкие энергии. Они могут определить те зоны в доме, где энергетика наихудшая. Специалисты разделяются во мнениях насчет того, что делать с такими местами: одни считают, что они не подходят для проживания, другие полагают, что кошка, занимая энергетически сильное место, способна очищать его от негатива, и поэтому лучше не размещать там свою постель.

Также существует поверье, что домовой может быть недружелюбным к новым обитателям, и чтобы не подвергаться его возможному негативному воздействию, на "почетную обязанность" принимать его на себя часто возлагалась кошка.

Основываясь на этой примете, некоторые, не имея кошек, при переезде первыми впускали в дом самых пожилых, возможно, жертвуя ими, поскольку им, предположительно, остается меньше времени. Этот обычай, хоть и является всего лишь приметой, выглядит довольно сурово.

При введении кошки в новое жилище важно учитывать ее настроение. Она должна сама исследовать новое место, и если она не спешит делать это, не стоит насильно тащить или заталкивать ее через порог. Животному требуется время для освоения и принятия нового дома.

В случае отсутствия кошки можно использовать статуэтки и изображения кошек для создания атмосферы защиты от злых духов. В некоторых местах уже практикуется услуга по предоставлению кошки в аренду для новых жильцов.