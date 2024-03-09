Какие последствия на карме будут за сбитое животное: названы самые убедительные приметы, которые связаны с собакми

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Что будет, если сбить собаку на дороге

2:00
Зоосфера » Собаки

Существует множество так называемых "собачьих" примет, включая как универсальные, так и те, которые связаны с различными сферами человеческой деятельности, такими как вождение автомобиля, охота и морской промысел.

Что будет, если сбить собаку на дороге
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

У рыбаков есть свои собственные приметы, основанные на наблюдениях за собаками. Например, запрещается произносить слово "собака" на рыбацком судне, а также брать их с собой на борт, поскольку считается, что они могут отпугивать рыбу.

Охотники также следуют своим приметам: удачная охота предвещается, если собака совершает свои нужды, повернувшись к хозяину спиной, и если они справляют их до начала охоты. Однако, если собака смотрит на хозяина мордой в момент обхода нужды, это может предвещать неудачу. Перед охотой собаку не кормят, чтобы обеспечить успешный улов.

Сбитая на дороге собака считается плохим знаком для водителя, предвещая несчастье. Водителю советуют совершить поминовение в храме, чтобы искупить грех, а если собака получила травмы, то необходимо обеспечить ей медицинскую помощь. Некоторые считают, что это может быть и предупреждением о возможной неосторожности на дороге, которая может привести к более серьезным последствиям.

Чтобы предотвратить побег собаки, хозяева прибегают к различным методам. Например, считается, что если вырвать у собаки клок ее шерсти и спрятать его, то даже если она убежит, она вернется на свой запах. Для того чтобы пес признал хозяина и не сбежал, его поят водой, в которой хозяин мыл руки. Если собака все-таки убежала, ее могут вернуть, крича ее имя в трубу печки, и считается, что она вернется, когда из печки пойдет дым.

Примета, связанная с рытьем ямы собакой, также имеет свои толкования. Например, это может предвещать болезнь или даже смерть человека, живущего рядом. Труп собаки обычно не хоронят рядом с домом, а закапывают подальше, так как считается, что это может предвещать несчастье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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