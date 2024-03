Питомец делает из вас другого человека: какая разница между любителями собак и почитателями кошек

Your browser does not support the audio element.

Неистовые ученые, изучающие разнообразные аспекты жизни домашних питомцев, недавно задались вопросом: существует ли разница между обладателями собак и кошек. Проведенное статистическое исследование принесло интересные результаты, выявив множество отличий между двумя группами.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.