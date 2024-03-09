Питомец делает из вас другого человека: какая разница между любителями собак и почитателями кошек

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Какая разница между любителями собак и кошек

3:34
Зоосфера

Неистовые ученые, изучающие разнообразные аспекты жизни домашних питомцев, недавно задались вопросом: существует ли разница между обладателями собак и кошек. Проведенное статистическое исследование принесло интересные результаты, выявив множество отличий между двумя группами.

Какая разница между любителями собак и кошек
Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Замечательно, что иногда пристрастия и поступки владельцев влияли на выбор того или иного животного, а иногда характер самого хозяина становился определяющим при выборе питомца.

Дружелюбие, стереотипы и стремление к свободе являются ключевыми аспектами. Одним из наиболее распространенных стереотипов из области психологии является суждение о характере владельца по типу питомца — считается, что обладатели собак общительны и дружелюбны, в то время как владельцы кошек склонны к замкнутости и независимости. Возможно, в этом есть некоторая логика, однако существует множество исключений из этого правила.

Недавние исследования, проведенные на миллионах профилей американских пользователей социальных сетей, показали, что у обладателей собак больше друзей (по крайней мере, в виртуальном мире), чем у владельцев кошек. В то же время дружба у последних чаще является более глубокой, и их чаще приглашают на различные мероприятия.

Одиночество среди обладателей кошек составляет около 30%, в то время как среди обладателей собак это число на 6% меньше. Таким образом, стереотип о "старой деве", окруженной кошками, скорее всего, не соответствует действительности. Обладатели кошек часто выражают свои недовольства в социальных сетях, публикуя статусы о своих переживаниях и раздражениях. Собачники, напротив, редко делятся подобными мыслями и чаще выражают радость и гордость по поводу своих питомцев.

Работа и увлечения

Владельцы кошек чаще всего считают себя творческими личностями, в то время как обладатели собак, как правило, зарабатывают больше. Это может быть связано с тем, что многие собачники выбирают профессии в сфере финансов. Кошатники также чаще занимаются творчеством, причем в четыре раза чаще, чем обладатели собак.

У большинства обладателей собак обычно есть дополнительный доход, и они тратят на шоппинг на треть больше, чем обладатели кошек, а также на 26% больше денег на развлечения. Их предпочтения в развлечениях также различаются: любители кошек предпочитают мюзиклы, авторское и документальное кино, в то время как обладатели собак предпочитают боевики, ужастики и мелодрамы.

В свободное время обладатели кошек чаще читают, занимаются творчеством или садоводством, в то время как собачники предпочитают занятия спортом, танцами, йогой и путешествиями. Почти половина обладателей собак занимаются физическими упражнениями вместе со своими питомцами.

Поговори со мной, кот!

23% обладателей пушистых домашних животных вовлекают их в свои размышления, в то время как среди обладателей собак эта цифра составляет 19%. Обладатели кошек отмечают, что их питомцы помогают им справиться со стрессом, в то время как обладатели собак полагаются на своих питомцев в этом вопросе реже.

Наличие питомца также оказывает влияние на семейные планы, при этом собачникам приходится корректировать их гораздо чаще, чем обладателям кошек. Кроме того, при принятии решений обладатели собак чаще учитывают своего питомца, чем те, у кого дома живет кошка.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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