Подумайте дважды: каких собак нельзя принимать в семью, где есть маленькие дети — последствия будут плачевными

Каких собак нельзя в семью с детьми

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Принятие решения о привлечении собаки в семью следует осуществлять осмотрительно, особенно если в доме присутствуют маленькие дети или если ожидается появление нового члена семьи.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Даже если выбор в пользу собаки уже сделан, необходимо тщательно подойти к выбору породы будущего питомца, учитывая, что не все собаки одинаково хорошо переносят присутствие маленьких детей и адекватно реагируют на них. Помимо внимания, собаке требуется также и воспитание, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие с малышом.

К неподходящим породам для семей с детьми относятся собаки мелкого формата, включая чихуахуа, папильонов и той-терьеров. Несмотря на их привлекательность, они могут проявлять агрессию и неадекватно реагировать на детей.

"Японцы" — акита-ину и шиба-ину, обладают особым характером и требуют строгого воспитания. Они могут рассматривать ребенка как своего щенка и проявлять агрессию в случае непослушания.

Среди пород, требующих особого внимания и воспитания, также выделяются ротвейлеры, хаски, боксеры и другие. Эти собаки очень умны и самостоятельны, поэтому не рекомендуется оставлять их с детьми без присмотра.

Норные собаки, такие как таксы, фокстерьеры и ягдтерьеры, могут быть чрезвычайно азартными и не контролировать себя в игре с детьми, что может привести к укусам.

Шарпеи и чау-чау, кажущиеся спокойными, могут проявить агрессию при защите своих интересов.

Бойцовые собаки, такие как питбули и бультерьеры, имеют мощные челюсти и могут быть опасны для детей, особенно если они вступают в драки с другими собаками.

Молоссы, включая дога, мастифа и кане-корсо, обладают крупным размером и сильной мускулатурой, что может создать опасность для детей в случае неправильного взаимодействия.

Кавказцы и среднеазиаты, такие как овчарки, характеризуются агрессивностью и требуют тщательной дрессировки и контроля.

Волкособы представляют собой наполовину диких животных и не подходят для общения с детьми, так как могут представлять угрозу из-за своего дикого поведения.