Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карамельно-банановый торт: восхитительный десерт для выходного дня
Делимся жизненными мудростями от Бурака Озчивита
Как надолго сохранить букет тюльпанов дома
Porshe, BMW и Genesis лидируют в рейтинге удовлетворенности владельцев автомобилей — исследование JD Power
Epic Games восстановлен в App Store
Где и что покупают российские туристы
Obesity: миндаль в качестве перекуса улучшает кардиометаболическое здоровье
Звезды Голливуда перед премией "Оскар" призвали мировых лидеров остановить ядерное безумие
Эксперты поспорили о пользе биотина для укрепления волос и качества кожи
Подумайте дважды: каких собак нельзя принимать в семью, где есть маленькие дети — последствия будут плачевными

Каких собак нельзя в семью с детьми

2:09
Зоосфера » Собаки

Принятие решения о привлечении собаки в семью следует осуществлять осмотрительно, особенно если в доме присутствуют маленькие дети или если ожидается появление нового члена семьи.

Каких собак нельзя в семью с детьми
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Даже если выбор в пользу собаки уже сделан, необходимо тщательно подойти к выбору породы будущего питомца, учитывая, что не все собаки одинаково хорошо переносят присутствие маленьких детей и адекватно реагируют на них. Помимо внимания, собаке требуется также и воспитание, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие с малышом.

К неподходящим породам для семей с детьми относятся собаки мелкого формата, включая чихуахуа, папильонов и той-терьеров. Несмотря на их привлекательность, они могут проявлять агрессию и неадекватно реагировать на детей.

"Японцы" — акита-ину и шиба-ину, обладают особым характером и требуют строгого воспитания. Они могут рассматривать ребенка как своего щенка и проявлять агрессию в случае непослушания.

Среди пород, требующих особого внимания и воспитания, также выделяются ротвейлеры, хаски, боксеры и другие. Эти собаки очень умны и самостоятельны, поэтому не рекомендуется оставлять их с детьми без присмотра.

Норные собаки, такие как таксы, фокстерьеры и ягдтерьеры, могут быть чрезвычайно азартными и не контролировать себя в игре с детьми, что может привести к укусам.

Шарпеи и чау-чау, кажущиеся спокойными, могут проявить агрессию при защите своих интересов.

Бойцовые собаки, такие как питбули и бультерьеры, имеют мощные челюсти и могут быть опасны для детей, особенно если они вступают в драки с другими собаками.

Молоссы, включая дога, мастифа и кане-корсо, обладают крупным размером и сильной мускулатурой, что может создать опасность для детей в случае неправильного взаимодействия.

Кавказцы и среднеазиаты, такие как овчарки, характеризуются агрессивностью и требуют тщательной дрессировки и контроля.

Волкособы представляют собой наполовину диких животных и не подходят для общения с детьми, так как могут представлять угрозу из-за своего дикого поведения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Украина потерпит глобальное поражение в позиционной войне с Россией Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Продолжается противостояние телеканала НТВ и Ксении Собчак. В этот раз журналистка перешла к прямым оскорблениям
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Последние материалы
Как надолго сохранить букет тюльпанов дома
Porshe, BMW и Genesis лидируют в рейтинге удовлетворенности владельцев автомобилей — исследование JD Power
Epic Games восстановлен в App Store
Каких собак нельзя в семью с детьми
Где и что покупают российские туристы
Obesity: миндаль в качестве перекуса улучшает кардиометаболическое здоровье
Звезды Голливуда перед премией "Оскар" призвали мировых лидеров остановить ядерное безумие
Эксперты поспорили о пользе биотина для укрепления волос и качества кожи
Эксперты определили пять самых ненадежных автоматических коробок передач
Как спасти комнатные цветы, которые завяли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников