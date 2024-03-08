Самый важный ритуал: как понять, что кошка готовится к смерти — она делает это, потому что любит вас больше себя

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Почему перед смертью кошка уходит из дома

2:34
Зоосфера » Кошки

Даже если кошка привыкла к присутствию человека с самого детства и привязалась к нему, время от времени она все же нуждается в личном пространстве.

Почему перед смертью кошка уходит из дома
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Понимающие хозяева уважают потребность своего питомца в уединении. Иногда кошке достаточно просто отойти на некоторое время в укромное место внутри дома, а иногда ей нужно покинуть его на несколько дней. Однако понять желание кошки покинуть безопасный дом и любящих хозяев может быть непросто.

Почему кошки стремятся к одиночеству перед смертью?

Перед концом жизни кошки могут ощущать потребность в одиночестве. Изучение природы кошек показывает, что самым крупным представителем кошачьей семьи является лев. Старые львицы, которые уже не в состоянии обеспечивать и защищать молодых, добровольно покидают свою семью, так как понимают, что могут стать легкой добычей для мелких хищников.

Таким образом, животное стремится уйти на безопасное расстояние, чтобы не представлять опасности для своих сородичей. Этот инстинкт выживания может подталкивать и домашних кошек к уходу в попытке защитить себя и своих хозяев от возможных угроз.

Перед смертью домашние кошки также могут чувствовать желание побыть наедине. Они могут оставаться на своей территории, но в стороне от взглядов хозяев, или же покидать дом, укрываясь в подвалах или заброшенных зданиях. Возникает ситуация, когда кошка не может самостоятельно выбраться из убежища и гибнет от голода и жажды.

Как правильно поступать в такой ситуации и что чувствует кошка?

Если кошка проявляет признаки депрессии, важно дать ей возможность быть в покое и не тревожить лишним вниманием. Постоянное присутствие рядом с кошкой не является лучшим вариантом, она нуждается в своем пространстве.

Попытки убежать и скрыться могут быть объяснены стремлением кошки избежать боли, которая может настигнуть ее с возрастом и сопутствующими заболеваниями. Боль заставляет кошку чувствовать беспокойство, и она может искать убежище, где ее не достанет боль. Даже если припадок боли случится во время прогулки с хозяином, кошка может внезапно убежать в надежде уйти от боли.

Предчувствуют ли кошки свою смерть?

Научное сообщество не пришло к консенсусу относительно способности кошек предвидеть свою смерть. Некоторые ученые считают, что если бы кошки могли это делать, они бы избегали опасных ситуаций.

Есть мнение, что если кошка и уходит от дома перед смертью, то это скорее связано с инстинктом выживания, а не с желанием не расстраивать своего хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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