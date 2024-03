Кошмар в четырех стенах: составлен список собак, которым противопоказано жить в квартире

Your browser does not support the audio element.

Собаки исторически считаются верными спутниками человека, что привело к укоренившемуся представлению о них как о лучших друзьях людей. Тем не менее, этот стереотип так сильно вжился в нашу культуру, что многие забывают, что не все породы собак одинаково подходят в качестве домашних питомцев. Хотя существует множество пород, которые не рекомендуется содержать в квартире, некоторые из них выделяются особенно.

Фото: commons.wikimedia.org by nonanet is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.