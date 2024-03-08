Кошмар в четырех стенах: составлен список собак, которым противопоказано жить в квартире

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Этих собак запрещено заводить

1:56
Зоосфера » Собаки

Собаки исторически считаются верными спутниками человека, что привело к укоренившемуся представлению о них как о лучших друзьях людей. Тем не менее, этот стереотип так сильно вжился в нашу культуру, что многие забывают, что не все породы собак одинаково подходят в качестве домашних питомцев. Хотя существует множество пород, которые не рекомендуется содержать в квартире, некоторые из них выделяются особенно.

Этих собак запрещено заводить
Фото: commons.wikimedia.org by nonanet is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Хаски — собаки, которые предпочитают снежные просторы, а не домашние стены. Хотя их необычная внешность привлекает многих, внутри помещения им тесно и жарко. Эта порода изначально предназначена для холодных климатических условий, поэтому в теплых регионах их здоровье и продолжительность жизни существенно сокращаются. Хаски могут страдать от неврозов из-за одиночества и часто проявлять деструктивное поведение, пытаясь уйти из места, где им не комфортно.

Английский бульдог, когда-то сильная и спортивная порода, теперь известен своими многочисленными здоровенными проблемами, включая проблемы с сердцем, глазами и дыхательными органами. У сук часто требуется кесарево сечение из-за крупных щенков. Для этой породы лучше подходит частный дом с простором на улице.

Акита-ину, известная из фильма "Хатико", не так предана, как многие думают. Эти собаки по наследству склонны к агрессии, что делает их сложными для обучения и управления без профессиональной помощи.

Джек-рассел терьер, несмотря на свой маленький размер, обладает огромным эгоизмом и активностью. Они требуют ежедневных интенсивных тренировок и развлечений, иначе могут проявить деструктивное поведение.

Доберманы обладают отличными охранными качествами, но требуют тщательного воспитания и обучения из-за их склонности к агрессии. Они могут быть дружелюбными с детьми, но не рекомендуются для семей с маленькими детьми из-за непредсказуемости их реакции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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