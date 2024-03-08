Проверьте, возможно, вы хозяин раритета: названа самая древняя порода собак

Самая древняя собака

Фараонова собака получила свое имя не случайно — она действительно напоминает точеную статуэтку из бронзы, сотворенную искусными руками древних мастеров Египта. Эти существа обладают различными качествами: силой и выносливостью, а также грацией и изяществом. Не удивительно, что правители загадочной и мудрой древнеегипетской цивилизации любили и уважали этих собак.

Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Порода "Фараонов" считается одной из самых редких и древних. О них упоминали даже в мифах, а изображения этих животных были обнаружены на артефактах V века до нашей эры, где фараоновы собаки изображены во время охоты. Их также изображали на гробницах правителей.

Египетская династия в своих охотничьих хрониках описывала фараонову собаку как огненно-рыжую бестию с сияющим "лицом" божества и длинным хвостом. Там же упоминается способность собаки краснеть от счастья или возбуждения. Кстати, эту особенность сохранили и современные представители породы. Финикийцы привезли этих собак в Европу из Африки, где они успешно использовались для охоты на кроликов.

Внешность и характеристики Фараоновой собаки представлены очень "спортивным" телосложением — они стройны и подтянуты. Взрослые особи могут достигать в холке до 60 см. Окраска варьируется от рыжего до каштанового и золотистого, иногда с белыми отметинами на морде, хвосте и груди.

Характер у них довольно упрямый, они любят контролировать ситуацию, но при этом привязаны к своему хозяину и проявляют к нему преданность. Они могут проявлять свое умственное превосходство, отказываясь выполнять команды, которые считают бессмысленными.

Эти собаки очень чувствительны и способны сопереживать членам семьи, радоваться вместе с ними и огорчаться, если происходит что-то неприятное. Они отлично подходят для семей с детьми, так как обладают терпением и деликатностью в обращении с ними. Активность и подвижность — важные черты этой породы. Они могут стать прекрасными компаньонами для любителей велосипедных прогулок и бега.

Воспитание и уход за Фараоновой собакой несложны. Если они выросли в окружении мелких животных, они не будут рассматривать их как добычу. Их легко дрессируют, главное избегать грубости и суровости в обращении, а также поощрять их хорошее поведение. Необходимо выгуливать их на поводке, чтобы предотвратить возможные погони за другими животными. Уход за ними требует регулярной стрижки когтей, чистки ушей и зубов, а также еженедельного расчесывания шерсти резиновой перчаткой.

Они нуждаются в двух прогулках в день, включая одну длительностью не менее двух часов. В холодное время года их следует одевать в теплый комбинезон. Питание должно быть сбалансированным, включая мясо, витамины и кисломолочные продукты. Взрослым собакам следует кормить дважды в день, а щенков — 3-4 раза в день. У них может быть аллергия на некоторые продукты, поэтому необходимо внимательно следить за их реакцией на питание.