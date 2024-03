Проверьте, возможно, вы хозяин раритета: названа самая древняя порода собак

Фараонова собака получила свое имя не случайно — она действительно напоминает точеную статуэтку из бронзы, сотворенную искусными руками древних мастеров Египта. Эти существа обладают различными качествами: силой и выносливостью, а также грацией и изяществом. Не удивительно, что правители загадочной и мудрой древнеегипетской цивилизации любили и уважали этих собак.

Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.