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Эти кошки просто завораживают своим видом: названы 3 самые необычные породы

Топ-3 самые необычные кошки

2:08
Зоосфера » Кошки

Среди разнообразия кошачьих пород выделяются необычные представители с интересными историями происхождения.

Топ-3 самые необычные кошки
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Ликой — это порода кошек с необычной внешностью, которая может вызвать некоторое тревожное впечатление у непривычных к ней людей. Эти кошки, также известные как кошки-оборотни, возникли благодаря генетическим мутациям, которые привели к отсутствию шерсти на их теле.

Внешне они напоминают опоссумов, у которых шерсть выпадает в процессе линьки и затем отрастает снова. Ликои обладают гибкостью и легкостью, а их шерсть на морде, хоть и немного, создает сходство с оборотнем. Несмотря на устрашающий вид, эти кошки обычно дружелюбны и привязываются к своим хозяевам. Они обладают отличным здоровьем, защищенным от различных болезней с раннего возраста.

Манчкин, также известный как таксо-кошка из-за своих коротких лап, представляет собой породу с уникальной физической особенностью. Лапы у манчкинов значительно короче, чем у обычных кошек, что создает впечатление о продолжительном туловище. Эта порода возникла благодаря генетическим мутациям и была признана официально лишь в 1991 году.

Манчкины отлично подходят для семей с детьми, они миролюбивы, терпеливы и активны. Эти кошки не только хорошо приспосабливаются к новым местам, но и наслаждаются прогулками на свежем воздухе. Они также склонны к игривости и любят прятать мелкие предметы, создавая своеобразные "кладовые" в доме.

Уральский рекс — одна из редких и простых в уходе пород кошек. Эти кошки с курчавой шерстью были замечены в деревнях Урала до войны, и хотя они казалось бы исчезли на время, в конце прошлого века их потомки стали предметом внимания на выставках.

Гипоаллергенная шерсть делает их привлекательными для людей с аллергией. Уральские рексы легки в уходе, обладают интеллектом и дружелюбны к другим животным и детям. Однако они не переносят одиночество и лучше себя чувствуют в компании. Эта редкая порода представлена преимущественно в Свердловской области и Екатеринбурге.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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