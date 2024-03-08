Как легко сэкономить на содержании кошки: не переживайте, питомец будет в порядке

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Экономия на кошке

2:57
Зоосфера » Кошки

Финансовые трудности могут застигнуть кого угодно, и это уже не редкость в наши дни. Поэтому часто люди вынуждены сокращать свои расходы. Но что делать, если у вас есть питомец, например, кот?

Экономия на кошке
Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первым шагом может быть переход на более доступный корм. Лучше выбирать натуральные продукты, чем приобретать готовые корма по высокой цене. Многие не знают, но качественные корма для кошек стоят очень дорого. Иногда гораздо дешевле и практичнее кормить кошку мясом, особенно если сравнивать цены на мясо и хороший корм.

Однако мясо не должно составлять основу рациона питомца. Еда с обычного стола абсолютно неприемлема, особенно как постоянное питание для кошки. Хотя промышленные корма удобны, но чтобы сэкономить, можно перевести питомца на натуральную пищу.

Кроме мяса, в рационе кошки должны быть субпродукты. Также необходимо включать в рацион морскую рыбу, каши, овощи, кисломолочные продукты и вареные яйца.

Существуют и другие секреты бюджетного питания для кошек. Например, кости необходимы вашему питомцу. Хорошо подойдут куриные шеи и головы, порезанные на мелкие кусочки или измельченные в мясорубке. Некоторые владельцы опасаются давать кошкам такие жесткие продукты, но при добавлении к еде кошки регулярных препаратов кальция, которые можно приобрести в зоомагазине, нет проблем.

Мясо кролика, курицы, индейки или говядины, а также субпродукты следует давать кошке сырыми после их предварительной заморозки в течение 3 дней. Филе должно составлять не более половины рациона кошки. Такой способ кормления полезнее для кошки и позволяет существенно сэкономить на ее питании. Однако перед переходом на новый рацион обязательно проконсультироваться с ветеринаром относительно здоровья вашего питомца.

Как можно сэкономить на игрушках и наполнителе для кошек? В конечном счете, кошкам не так важно, крутая ли перед ними игрушка или обычный "бант" из конфетного фантика, главное, чтобы было весело! Простые и маленькие игрушки для кошек обычно недорогие, но когда бюджет ограничен, на них может не хватить денег.

На "продвинутые" игрушки и развлечения для питомца, такие как игровые комплексы, домики и лежанки, может и вовсе не хватить средств. Однако сэкономить можно легко — игровые приспособления можно изготовить для кошки самостоятельно из доступных материалов. Также изготовление лежанки или домика не требует особых навыков, особенно если поискать советы в Интернете.

В качестве игрушек можно использовать мелкие кусочки натуральной кожи или шуршащие фантики от конфет. Что касается наполнителя для лотка, если ваш питомец привык к нему, лучше выбрать более доступный вариант. Иначе есть риск, что ваш питомец начнет выбирать другие места для туалета.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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