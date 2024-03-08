Одним махом перекусят стальной канат: названы породы собак с чудовищной силой укуса

Собаки, у которых самый сильный укус

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки находятся среди наиболее популярных домашних животных на планете. Они обладают способностью любить и защищать своих хозяев, включая их детей и домашние пространства.

Фото: openverse by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Доверие к ним в этом отношении вполне обосновано, поскольку в случае угрозы они могут проявить агрессию и использовать свои зубы для защиты. Ученые провели исследования, чтобы определить, какие породы собак обладают более сильным укусом. Сила укуса измеряется в psi — единицах, соответствующих давлению в килограммах на квадратный сантиметр.

Дикая собака из Африки, известная как африканская дикая собака, хотя и не является домашним питомцем, обладает выдающимися охотничьими навыками. Однако из-за потери своих естественных мест обитания это животное находится на грани исчезновения. Сила укуса этой породы составляет 22,29 кг/см², и ее часто называют "окрашенными охотничьими собаками" из-за пятнистого окраса шкуры.

Ротвейлеры, популярные домашние питомцы, обладают силой укуса в 23,06 кг/см². Эта порода характеризуется крупным размером и развитыми мышцами, что делает их весьма мощными. Ротвейлеры обычно обучаемы, преданны и послушны, но при угрозе они могут стать агрессивными.

Волкодавы, породы, получившие свое название за свою силу и мощь, могут укусить с силой 28,54 кг/см². Они считаются непредсказуемыми, но прилежными учениками, что делает их подходящими для дрессировки. У них также могут сохраниться волчьи инстинкты, включая лазание по заборам и жевание различных предметов.

Мастифы, среди самых крупных пород собак, обладают огромной силой укуса, достигающей почти 40 кг/см². Эти животные призваны выполнять функцию охраны и, несмотря на их спокойный характер и дружелюбное отношение к людям, их мощные челюсти могут стать серьезным оружием в случае необходимости.

Турецкие собаки, известные также как кангалы или анатолийские карабаши, обладают впечатляющей силой укуса в 52,24 кг/см². Эти защитники стад способны эффективно защищать своих хозяев и свои территории от нападений, проявляя преданность и агрессию в случае угрозы.