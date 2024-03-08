Не заводите кого попало: любителям собак рассказали, как определенная порода будет себя вести в зависимости от генетики

Как родословная влияет на поведение собак

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда хозяева собак замечают интересные и даже удивительные черты характера или способности своих питомцев.

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Причины могут быть разнообразными, но стоит учитывать, что генетика может оказывать влияние на поведение собаки, учитывая, что некоторые породы были выведены с определенной целью. Таким образом, определенные черты могут быть унаследованы, и нравится ли это хозяину или нет — уже другой вопрос!

Афганская борзая, судя по некоторым источникам, еще со времен древности известна своей привычкой подхватывать еду со столов. Поэтому владельцам стоит быть готовыми к тому, что их питомец может беззаметно прихватить что-то с их стола. Кроме того, эти собаки часто интересуются содержимым мусорных контейнеров и прячутся в различных укромных местах и кустах. Однако это может привести к отравлению, поэтому важно, чтобы хозяева следили за своими питомцами.

Английский бульдог был выведен с целью пасти скот, поэтому эти собаки должны быть приспособлены к различным условиям этой работы. Они отлично переносят удары копыт скота благодаря своей мощной конструкции, но при этом их тупой лоб может стать проблемой для хозяев.

Поэтому английских бульдогов часто называют "танками" среди собачьих пород. Несмотря на свою медлительность, эти собаки демонстрируют высокий уровень интеллекта: они предпочитают обдумывать команды, прежде чем выполнить их.

Мопсы имели особое значение в древнем Китае и считались почти священными. По легендам, их даже носили на носилках, переносимых слугами, чтобы сопровождать императора под балдахином.

Хотя это может быть вымыслом, мопсы действительно предпочитают спокойный образ жизни, мягкие подушки и внимание. Характер мопса может зависеть от его окраса: светлые собаки считаются более спокойными, чем темные.

Ротвейлеры были специально выведены для защиты от воровства мяса. Их воспитание было строгим, чтобы они могли проявить выдержку и стойкость в работе.

Эти собаки по-прежнему сохраняют свою породную выдержку, поэтому лучше не провоцировать их. Тем не менее, даже ротвейлеров можно обучить не только охранять, но и заниматься более мирными делами, такими как катание на велосипеде.

Чау-чау также имеют китайские корни, но их основная цель была не такая благородная — использование как источника мяса или шерсти. У этих собак нет охранных или охотничьих инстинктов, что отразилось на их отношениях с людьми. Несмотря на их приятный внешний вид, они часто не проявляют активного интереса к своим хозяевам.

Это объясняется тем, что чау-чау были выведены с целью самостоятельного существования и необходимости общения с людьми у них нет.