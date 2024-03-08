Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лотус начнет поставки модели Emira в США после получения сертификата от CARB
Что лучше использовать для заправки салата — масло или сметану?
Появление растяжек: причины и способы борьбы с ними
Интересные и занимательные: фильмы, которые можно посмотреть на 8 марта
Россияне смогут получить возмещения по вкладам через "Госуслуги"
Сорта вишни: наслаждение в каждом плоде
The Sinking City 2: Лавкрафт, Аркхэм, два ствола
Не рекомендуется забирать из гостиницы ЭТИ вещи
Стас Намин о навещении Аллы Пугачёвой в Израиле: "Она живет намного хуже, чем в России"
Не заводите кого попало: любителям собак рассказали, как определенная порода будет себя вести в зависимости от генетики

Как родословная влияет на поведение собак

2:46
Зоосфера » Собаки

Иногда хозяева собак замечают интересные и даже удивительные черты характера или способности своих питомцев.

Как родословная влияет на поведение собак
Фото: Wikipedia by OakleyOriginals is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины могут быть разнообразными, но стоит учитывать, что генетика может оказывать влияние на поведение собаки, учитывая, что некоторые породы были выведены с определенной целью. Таким образом, определенные черты могут быть унаследованы, и нравится ли это хозяину или нет — уже другой вопрос!

Афганская борзая, судя по некоторым источникам, еще со времен древности известна своей привычкой подхватывать еду со столов. Поэтому владельцам стоит быть готовыми к тому, что их питомец может беззаметно прихватить что-то с их стола. Кроме того, эти собаки часто интересуются содержимым мусорных контейнеров и прячутся в различных укромных местах и кустах. Однако это может привести к отравлению, поэтому важно, чтобы хозяева следили за своими питомцами.

Английский бульдог был выведен с целью пасти скот, поэтому эти собаки должны быть приспособлены к различным условиям этой работы. Они отлично переносят удары копыт скота благодаря своей мощной конструкции, но при этом их тупой лоб может стать проблемой для хозяев.

Поэтому английских бульдогов часто называют "танками" среди собачьих пород. Несмотря на свою медлительность, эти собаки демонстрируют высокий уровень интеллекта: они предпочитают обдумывать команды, прежде чем выполнить их.

Мопсы имели особое значение в древнем Китае и считались почти священными. По легендам, их даже носили на носилках, переносимых слугами, чтобы сопровождать императора под балдахином.

Хотя это может быть вымыслом, мопсы действительно предпочитают спокойный образ жизни, мягкие подушки и внимание. Характер мопса может зависеть от его окраса: светлые собаки считаются более спокойными, чем темные.

Ротвейлеры были специально выведены для защиты от воровства мяса. Их воспитание было строгим, чтобы они могли проявить выдержку и стойкость в работе.

Эти собаки по-прежнему сохраняют свою породную выдержку, поэтому лучше не провоцировать их. Тем не менее, даже ротвейлеров можно обучить не только охранять, но и заниматься более мирными делами, такими как катание на велосипеде.

Чау-чау также имеют китайские корни, но их основная цель была не такая благородная — использование как источника мяса или шерсти. У этих собак нет охранных или охотничьих инстинктов, что отразилось на их отношениях с людьми. Несмотря на их приятный внешний вид, они часто не проявляют активного интереса к своим хозяевам.

Это объясняется тем, что чау-чау были выведены с целью самостоятельного существования и необходимости общения с людьми у них нет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Зверобой: многофункциональное растение для вашего дачного участка
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Всё больше американцев поддерживает отделение своих штатов от США Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек
Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Затмение встречает комету: уникальное астрономическое событие 2024 года
Последние материалы
Стас Намин о навещении Аллы Пугачёвой в Израиле: "Она живет намного хуже, чем в России"
В России снимут римейк советского фильма-сказки "Варвара-краса, длинная коса"
Счётная палата: женщины в РФ работают в важных отраслях с низкой зарплатой
Узнайте все о лазерной эпиляции: процесс, ощущения и результаты
Кражи в самолётах: советы по обеспечению безопасности во время перелетов
Следующее поколение BMW M3 будет представлено в двух вариантах: бензиновом и электрическом
Шампиньоны, запечённые целыми с сыром и чесноком: отличное блюдо для праздника
Что обязательно учитывать при покупке теплицы
Адам Сэндлер заработал больше всех голливудских актеров в 2023 году
Болят спина и шея? Проверьте осанку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников