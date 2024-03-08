Это сложнее, чем шахматы: как завоевать любовь и уважение кошки — с этими советами это будет легко

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Как завоевать внимание кошки

2:44
Зоосфера » Кошки

Кошки считаются довольно упрямыми созданиями, их приручение представляет собой непростую задачу. Однако, завоевание сердца этого загадочного создания стоит усилий, особенно ради удовольствия наслаждаться мурлыкающим пушистым клубком на вашем колене.

Как завоевать внимание кошки
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Аромат играет важную роль в взаимодействии человека с кошкой. Если ваша цель — не обидеть питомца, не приносите домой запах других животных. Дикая природа кошек подталкивает их реагировать на ароматы других животных, которые могут переноситься на вас.

Поэтому, если вы стремитесь подружиться со своей кошкой, по возвращении домой, стоит позаботиться о том, чтобы вы не несли запахов других животных. Невероятно, но у кошек есть странная привычка — они проявляют интерес к тем, кто ведет себя спокойно или равнодушно к ним. Даже если в доме присутствует пять человек, проявляющих лояльное отношение к кошкам, она обязательно обратит внимание на шестого, который даже не обращает на нее внимания.

Степень внимания к кошке играет важную роль. Чрезмерное ласковое обращение к животному не способствует развитию дружеских отношений. Напротив, слишком много внимания может вызвать напряжение у кошки, заставив ее стремиться уйти от назойливых объятий и спрятаться.

Хозяин должен быть для кошки союзником, которого она ценит и уважает. Однако, если она почувствует в нем угрозу, теплых отношений не получится. Если вы хотите подружиться с чужой кошкой, помните некоторые правила. Кошки не любят, чтобы на них прямо смотрели в глаза, а также не приветствуют сразу же близкий контакт с незнакомцами. После прихода гостей кошке стоит дать время привыкнуть (прежде всего, к их запахам), и если она решит, что вам можно доверять, она подойдет сама.

Знакомство с кошкой требует использования игры или угощения для налаживания контакта. Сядьте рядом с животным спокойно, разговаривайте тихо, избегайте резких движений. Кошке будет комфортнее, если ее хозяин будет с вами или тоже присядет. Это покажет кошке, что вы — друг, и ей можно доверять.

Поиграйте с кошкой, так установится дружественный контакт. Для игры можно использовать ее игрушки или быстро сделать что-то подходящее из имеющихся средств. Стимулирующий инстинкт охотника игровой процесс сблизит вас с кошкой. Предложите кошке ее любимое угощение — это может помочь установить контакт.

Если вы хотите завоевать доверие кошки в чужом доме, попросите владельца заранее подготовить ее любимую еду и подарите ее, чтобы она видела, кто ее кормит, и оценила ваше внимание. В крайнем случае, можно использовать обычную еду.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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