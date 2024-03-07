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Названы самые редкие породы кошек с удивительными свойствами

Топ-3 самых редких пород кошек

1:48
Зоосфера » Кошки

Для тех, кто собирается завести кошку, но колеблется из-за сомнений в её необычности, полезно знать, что существуют породы, которые подойдут и для самых требовательных хозяев. Некоторые породы кошек обладают диковинным и необычным характером, что делает их прекрасным выбором для домашнего содержания.

Топ-3 самых редких пород кошек
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Нибелунг — одна из самых загадочных пород кошек. Эти кошки имеют выразительное выражение мордочки. Они относятся к посторонним с подозрением, но очень привязаны и преданы своим хозяевам.

Происходящие от русских голубых кошек, нибелунги обладают очарованием и интересным внешним видом. Их длинная, роскошная шерсть напоминает туман, придавая им ауру волшебства и мистики. Эти кошки вырастают до 25 см в высоту и весят до 6 кг, а их средняя продолжительность жизни составляет 16-20 лет.

Жесткошерстные американские кошки, несмотря на свою грубую шерсть, обладают очень мягким характером. Хотя их шерсть может показаться неприятной на ощупь, эти кошки очаровательны и дружелюбны. Они активны, любопытны и спокойно относятся к незнакомцам. Хотя они могут уживаться с другими питомцами, знакомство с ними лучше проводить постепенно.

Менуэт — порода кошек, полученная в результате скрещивания персидской кошки и манчкина. Эти кошки имеют уникальную внешность и прекрасный характер. Они очень ласковы и дружелюбны, не проявляют агрессии и игривы. Благодаря генам манчкина они выглядят как вечные котята и идеально подходят для любителей милых созданий.

Менуэты самостоятельны, добродушны и отлично уживаются в семьях с детьми и другими питомцами, но не подходят для жизни на улице.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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