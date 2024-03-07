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Пора покупать отдельный "зомбоящик": почему кошки обожают смотреть телевизор гораздо больше вас

Почему кошки любят смотреть телевизор

2:26
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек часто наблюдают, что их питомцы с удовольствием присматривают за телевизором. Кошки могут быть заинтересованы как футболом, так кино, и даже рекламой. Хотя кошки, конечно, не воспринимают информацию с телевизора так же, как люди, они могут внимательно следить за происходящим на экране.

Почему кошки любят смотреть телевизор
Фото: openverse.org by budding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Как видят мир кошки?

Принято считать, что зрение кошек превосходит человеческое, особенно в условиях низкой освещённости, где они опережают людей. Хотя есть различия в зрительных способностях кошек и людей, они оба способны видеть объемно.

Однако особенная анатомия зрачка кошки позволяет им видеть лучше, особенно на расстоянии от 1 до 5 метров, и оценивать расстояния до объектов более точно. И хотя ранее считалось, что кошки не различают цвета, современные исследования показывают, что они могут видеть цвета, хотя их спектр немного отличается от человеческого.

Глаза кошек также обладают уникальной способностью различать предметы на расстоянии, в то время как человек может различить их на более удаленных расстояниях.

Почему кошки любят смотреть телевизор?

Одной из причин может быть мерцание экрана, которое невидимо для человеческого глаза, но привлекает внимание кошек. Стандартное мерцание телевизора на частоте 50 Гц может привлекать кошек, поскольку они реагируют на такие движущиеся объекты, как охотники.

Хотя многие кошки могут начать преследовать движущиеся объекты на экране, большинство из них со временем перестают это делать, хотя могут и настойчиво продолжать. Большинство кошек, вероятно, не видят смысла в бесконечных охотах, но они все же могут наслаждаться наблюдением за происходящим.

Что предпочитают смотреть кошки?

Хотя кошки, конечно, не могут понять правила футбола, они могут быть очень заинтересованы в движениях игроков на экране.

Исследования показывают, что кошки предпочитают различать между движущимися и неподвижными объектами на экране. Например, они могут заинтересоваться футбольными игроками, преследующими мяч, но не обратят внимания на листопад или полет мяча.

Кошки также могут различать мультяшных персонажей и реальных людей или животных на экране, и могут обрабатывать информацию на экране быстрее, чем люди. Они, вероятно, понимают, что эти изображения не являются реальными существами, но для них трудно понять происхождение этих изображений.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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