Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме предложили переоснастить ТЭЦ после трагедии в Туве
На Европе может быть меньше кислорода для поддержания жизни в морях, чем считалось
Путин уверен, что без участия россиян Олимпийские игры сильно проигрывают
На рынке недвижимости крупных городов России комнаты в коммунальных квартирах очень доступные
ФСБ пресекла деятельность группы по незаконной миграции
Финансовый эксперт Потавин заявил, что золото продолжит рост
В Ростове проверили систему оповещения населения на случай ЧС
4 фильма, способные вызвать приступ клаустрофибии
Депутат Госдумы РФ уверена, что в России создадут аналог Twitch
Собака кричит вам об этом: вот основные причины, почему питомец резко потерял аппетит к любой еде

Почему собака не ест

2:57
Зоосфера » Собаки

Когда питомец отказывается от приема пищи, заботливые владельцы нередко начинают волноваться. Однако стоит ли паниковать и какие меры можно предпринять, чтобы решить эту проблему?

Почему собака не ест
Фото: Wikipedia by David Shankbone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причины, по которым собака может отказываться от пищи, могут быть разнообразны. Внимательный хозяин иногда может установить причину этого поведения. Например, собака может отказываться от еды из-за новых продуктов в ее рационе, которые ей не нравятся. Один неприятный продукт может вызвать у нее отвращение ко всей порции.

Также питомец может игнорировать пищу плохого качества или с избытком соли и специй. Болевые ощущения в полости рта, такие как инфекции неба или десен, сломанный зуб или воспаления, также могут быть причиной отказа от пищи. Другие факторы, такие как аллергии, заболевания ушей и прочие недомогания, могут также лишить собаку аппетита.

Обычно при наличии этих проблем можно наблюдать и другие симптомы, такие как затрудненное дыхание, повышенная спячка, дрожь или горбинка, уменьшенная активность и т. д.

Если у собаки отсутствуют другие признаки болезни, хозяин может попробовать справиться с отсутствием аппетита самостоятельно. Например, если причиной отказа от еды являются глисты, их можно вывести. Однако, если помимо отсутствия аппетита есть другие признаки заболевания, то лучше обратиться к ветеринару, который сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение.

В некоторых случаях отказ от еды может быть нормальным явлением для собаки, например, во время половой охоты или течки. У щенков также могут быть периоды повышенного аппетита, сменяющиеся периодами безразличия к еде в разные периоды роста. Такие же причины могут быть связаны с прорезыванием зубов, добавлением витаминов в рацион, а также с жарой. Если питомец проходил медицинское вмешательство под наркозом, это также может вызвать отказ от пищи на несколько дней.

Чтобы справиться с отсутствием аппетита у собаки, если у нее нет других проблем со здоровьем, владельцу можно предпринять некоторые меры. Например, можно попробовать пропустить одно или два кормления, но важно не давать собаке вкусняшки вместо пропущенной еды. Иногда помогает уменьшение порции, так как собака может просто недоедать, а не отказываться от пищи.

Также возможно, что питомцу не хватает какого-то важного продукта в его рационе, или ему наскучила однообразная пища. Недостаток активности и свежего воздуха также может отрицательно влиять на аппетит — новые игрушки, интересные тренировки и изучение новых команд могут вернуть интерес к еде. Если причиной отказа от еды не является болезнь, можно попробовать придумать хитрость, например, давать собаке немного соленых рыбин за 10-15 минут до еды, чтобы пробудить ее интерес к пище.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Последние материалы
Путин уверен, что без участия россиян Олимпийские игры сильно проигрывают
На рынке недвижимости крупных городов России комнаты в коммунальных квартирах очень доступные
ФСБ пресекла деятельность группы по незаконной миграции
Финансовый эксперт Потавин заявил, что золото продолжит рост
В Ростове проверили систему оповещения населения на случай ЧС
4 фильма, способные вызвать приступ клаустрофибии
Депутат Госдумы РФ уверена, что в России создадут аналог Twitch
Ветеринар Логинов призвал не дарить лилии на 8 марта проживающим с кошкой женщинам из-за токсичности растения
Актрисе Нонне Гришаевой стало плохо у нее дома в Новой Москве
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников