Собака кричит вам об этом: вот основные причины, почему питомец резко потерял аппетит к любой еде

Почему собака не ест

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда питомец отказывается от приема пищи, заботливые владельцы нередко начинают волноваться. Однако стоит ли паниковать и какие меры можно предпринять, чтобы решить эту проблему?

Фото: Wikipedia by David Shankbone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причины, по которым собака может отказываться от пищи, могут быть разнообразны. Внимательный хозяин иногда может установить причину этого поведения. Например, собака может отказываться от еды из-за новых продуктов в ее рационе, которые ей не нравятся. Один неприятный продукт может вызвать у нее отвращение ко всей порции.

Также питомец может игнорировать пищу плохого качества или с избытком соли и специй. Болевые ощущения в полости рта, такие как инфекции неба или десен, сломанный зуб или воспаления, также могут быть причиной отказа от пищи. Другие факторы, такие как аллергии, заболевания ушей и прочие недомогания, могут также лишить собаку аппетита.

Обычно при наличии этих проблем можно наблюдать и другие симптомы, такие как затрудненное дыхание, повышенная спячка, дрожь или горбинка, уменьшенная активность и т. д.

Если у собаки отсутствуют другие признаки болезни, хозяин может попробовать справиться с отсутствием аппетита самостоятельно. Например, если причиной отказа от еды являются глисты, их можно вывести. Однако, если помимо отсутствия аппетита есть другие признаки заболевания, то лучше обратиться к ветеринару, который сможет поставить правильный диагноз и назначить лечение.

В некоторых случаях отказ от еды может быть нормальным явлением для собаки, например, во время половой охоты или течки. У щенков также могут быть периоды повышенного аппетита, сменяющиеся периодами безразличия к еде в разные периоды роста. Такие же причины могут быть связаны с прорезыванием зубов, добавлением витаминов в рацион, а также с жарой. Если питомец проходил медицинское вмешательство под наркозом, это также может вызвать отказ от пищи на несколько дней.

Чтобы справиться с отсутствием аппетита у собаки, если у нее нет других проблем со здоровьем, владельцу можно предпринять некоторые меры. Например, можно попробовать пропустить одно или два кормления, но важно не давать собаке вкусняшки вместо пропущенной еды. Иногда помогает уменьшение порции, так как собака может просто недоедать, а не отказываться от пищи.

Также возможно, что питомцу не хватает какого-то важного продукта в его рационе, или ему наскучила однообразная пища. Недостаток активности и свежего воздуха также может отрицательно влиять на аппетит — новые игрушки, интересные тренировки и изучение новых команд могут вернуть интерес к еде. Если причиной отказа от еды не является болезнь, можно попробовать придумать хитрость, например, давать собаке немного соленых рыбин за 10-15 минут до еды, чтобы пробудить ее интерес к пище.