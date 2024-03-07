Животик лопается: эта порода собак, которая приобретается, чтобы постоянно смеяться

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Порода собак для смеха

2:44
Зоосфера » Собаки

Смесь трёх пород лабрадудль представляет собой идеальное сочетание качеств пуделя и лабрадора-ретривера. Этот питомец стал популярным благодаря своим уникальным характеристикам и называется с гордостью.

Порода собак для смеха
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Лабрадудль — отличный компаньон, верный поводырь и великолепный друг в любой ситуации. С ним рядом хозяин никогда не будет скучать, ведь лабрадудль способен поднять настроение своей присутствием.

История лабрадудлей началась с их использования в качестве поводырей. Первые упоминания о породе появились в 1955 году, но настоящая популярность пришла к ним лишь через тридцать лет. Лабрадудли впервые появились в Австралии, а затем их разведение стало практиковаться в Америке.

Несмотря на длительное время неузнавания породы, её главными преимуществами были отличные качества поводыря и гипоаллергенность, обусловленная наличием в генетике пуделей, которые не линяют. Лабрадудль отлично вписывается в семейную обстановку, обладает веселым и ласковым характером, полностью предан своим хозяевам и обладает огромным запасом энергии. Эта порода считается даже терапевтической.

Лабрадудль способен поднять настроение своему хозяину в любое время. Даже если он начнет висеть на ногах хозяина, будучи печальным, через несколько минут он уже будет прыгать и играть с ним. Энтузиазм лабрадудля проявляется во всем, что он делает, особенно в процессе обучения. Его стремление угодить хозяину делает его легко дрессируемым.

Лабрадудль мирно уживается с другими животными, включая собак, и обожает детей. Он может проявить ласковое отношение к маленьким детям, хотя иногда из-за своего веса может быть немного грубым. Характер лабрадудля зависит от обучения и наследственности. Хороший щенок будет позитивно настроен к людям, любопытен и готов помочь.

Для лабрадудля необходимо достаточно места для проявления активности. Хотя они адаптируются к разным условиям проживания, им лучше всего жить в доме с садом или иметь доступ к просторным прогулочным зонам. Они нуждаются в ежедневных прогулках и физических упражнениях, чтобы сбросить свою энергию.

Лабрадудль может стать отличным компаньоном для занятий на велосипеде или бега. Важно давать им задания, соответствующие их высокому интеллекту, чтобы они не скучали и не проявляли деструктивное поведение. Эту породу часто рекомендуют как первую собаку для владельцев без опыта. Необходимо обеспечить собаке место, где она может провести время, когда хозяева отсутствуют, но оставлять её в загоне на длительное время не рекомендуется.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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