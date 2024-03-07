Кошек будут судить по всей строгости: информация о самой знаменитой кошке-клептоманке, которая воровала нижнее белье

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История про кошку-клептоманку

1:27
Зоосфера » Кошки

Оказывается, кошки также могут проявлять клептоманию, несмотря на свою обычную милую и пушистую внешность. Хозяйка обычной кошки из Британии была в шоке, когда обвинили ее в краже из-за ее любимицы. Однако кошка не сорока!

История про кошку-клептоманку
Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Уход за кошкой был заботливым, и хозяева не подозревали о ее склонности к кражам. Она жила дома и время от времени выходила на улицу. Но, похоже, ей хотелось большего. Если бы она крала еду, это можно было бы как-то объяснить, так как многие домашние животные делают так.

Но она предпочитала кражу нижнего белья! Что именно ее привлекало в этом, можно только гадать. За неделю она натаскала домой колготки, перчатки и трусы. Видимо, она прятала их в разных дворах окрестностей. Хозяева были в полном недоумении — кому вернуть украденные вещи?

Но кошка не ограничивалась только нижним бельем. Она принесла футболки и брюки. Владельцы не могли понять, как она это делала. Им пришлось задуматься, откуда она берет вещи — с улицы или прямо из домов. Они пытались придумать, как противостоять этому, но ничего не придумали, кроме как написать извинительное письмо соседям и попросить помощи.

Такие случаи, когда кошка крадет мелочи, известны, но когда она становится профессионалом в кражах одежды, это уже нечто новое и вызывает удивление, хотя это и нарушает общепринятые моральные нормы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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