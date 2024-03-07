Шокирующее открытие: владельцам кошек рассказали, понимают ли кошки свои клички

Группа японских ученых провела эксперимент с целью определить, реагируют ли кошки на свои имена.
Для исследования было выбрано 80 кошек, включая как домашних, так и заимствованных из кошачьего кафе.
На первом этапе исследования исследователи записали голос хозяина или знакомого человека кошки на диктофон. В аудиозаписи прозвучала кличка кошки, а также четыре похожих по звучанию слова. Затем задача усложнилась, и люди на записи произносили имена других кошек.
В конце эксперимента неизвестный кошке человек называл кличку. Записи голоса воспроизводились с небольшим интервалом. Почти 60% кошек обращали внимание на источник звука при произнесении своей клички. Некоторые кошки двигали ушами, что также свидетельствует об интересе. 10% кошек мяукали и приближались к диктофону при услышании своего имени.
Исследование позволило сделать вывод о том, что кошки действительно отличают свои клички от других слов. Кроме того, не имеет значения, кто называет имя кошки: хозяин или посторонний человек. Также стало ясно, что кошки способны различать человеческую речь.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.