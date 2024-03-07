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Шокирующее открытие: владельцам кошек рассказали, понимают ли кошки свои клички

Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички

Зоосфера » Кошки

Группа японских ученых провела эксперимент с целью определить, реагируют ли кошки на свои имена.

Японские ученые рассказали, как кошки воспринимают свои клички
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Для исследования было выбрано 80 кошек, включая как домашних, так и заимствованных из кошачьего кафе.

На первом этапе исследования исследователи записали голос хозяина или знакомого человека кошки на диктофон. В аудиозаписи прозвучала кличка кошки, а также четыре похожих по звучанию слова. Затем задача усложнилась, и люди на записи произносили имена других кошек.

В конце эксперимента неизвестный кошке человек называл кличку. Записи голоса воспроизводились с небольшим интервалом. Почти 60% кошек обращали внимание на источник звука при произнесении своей клички. Некоторые кошки двигали ушами, что также свидетельствует об интересе. 10% кошек мяукали и приближались к диктофону при услышании своего имени.

Исследование позволило сделать вывод о том, что кошки действительно отличают свои клички от других слов. Кроме того, не имеет значения, кто называет имя кошки: хозяин или посторонний человек. Также стало ясно, что кошки способны различать человеческую речь.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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