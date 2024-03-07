Тайны, которые окутаны мраком: почему нельзя смотреть на собаку, которая решила сходить в туалет

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Почему нельзя смотреть на собаку в туалете

1:31
Зоосфера » Собаки

Суеверия, придуманные народом, охватывают различные аспекты жизни, включая поведение животных, что стало основой для формирования новых примет и суеверий. Некоторые из них, возможно, содержат зерно истины, и иногда научно можно объяснить запреты на определенные действия, упомянутые в этих суевериях. Например, одной из странных примет является запрет на наблюдение за процессом дефекации у собак.

Почему нельзя смотреть на собаку в туалете
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Очевидно, что вид пса в этот может вызвать естественную физиологическую реакцию, такую как тошнота. Реакция на это может быть разной в зависимости от индивидуальных особенностей и текущего состояния здоровья.

Отвращение к этому процессу — естественное чувство, и вполне логично не смотреть на него, особенно если вы только что поели или едите в данный момент. Вероятно, сама примета возникла из брезгливости, основанной на инстинктах, так как обычно вид животных, справляющих нужду, вызывает отторжение.

С точки зрения науки, эта примета не имеет обоснования. Научные исследования не выявили связи между наблюдением за гадящим животным и возникновением у человека проблем в будущем. Иногда ситуации возникают, когда наблюдатель вынужден оставаться на месте, например, для оценки здоровья животного. Разумеется, никаких угроз, о которых говорится в суеверии, нет.

Верить в такие приметы или нет — решение каждого индивидуально. Однако, на практике, такие суеверия обычно не находят научного подтверждения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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