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Всем верующим, внимание: как к наличию собаки дома относится религия

Как к наличию собаки относится религия

2:16
Зоосфера » Собаки

Не все, кто считает себя верующими, обладают достаточными знаниями, чтобы различить истинное церковное учение от ложного. Из-за этого они склонны не отвергать так называемые "аналоги", а наоборот, активно распространять их. Одним из таких заблуждений является распространенное мнение о том, что собаки не должны находиться в домах, особенно тех, где есть иконы и другие святыни.

Как к наличию собаки относится религия
Фото: openverse by svklimkin is licensed under CC BY 2.0

Есть убеждение, что квартиры с собаками не могут быть освящены, и если собака войдет в уже освященное помещение, его нужно будет освятить заново. Возникает вопрос: насколько собака нечиста, если ее присутствие может осквернить благодать Божью?

Часто ошибочно полагают, что собака считалась нечистым животным в Ветхом Завете, и поэтому ее присутствие оскверняет святилище. Однако, патриарх Константинопольский святой отец Фотий пояснил, что животные были названы нечистыми Моисеем, чтобы избежать их поклонения, что перестало быть проблемой уже во времена Христа.

Поэтому у православных христиан нет оснований считать собак нечистыми. Хотя в канонических правилах Русской Церкви запрещено вводить собак в храм, это обусловлено скорее особенностями их поведения, которые могут нарушить благоговейную обстановку храма.

Собаки не являются источником нечистоты. Гораздо большее препятствие для благодати составляют грехи, которые трудно исключить из жизни. Таким образом, наличие собаки в доме не связано с освящением квартиры и не мешает ей.

Исторически собаки были высоко ценными компаньонами для людей, даже считались членами семьи. И хотя Ветхий Завет упоминает собаки лишь как охранников или помощников на охоте, это не означает их нечистоту. В то время как некоторые животные, упомянутые в Ветхом Завете, считались несъедобными для евреев, многие из этих запретов были отменены со временем.

Собаки, как и другие животные, находятся ниже человека в иерархии, и их задача - подчиняться. Тем не менее, их душа, согласно Библии, не бессмертна. Священники обычно не рекомендуют давать животным человеческие имена, особенно имена святых, но это скорее вопрос здравого смысла, чем церковной доктрины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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