Ваша собака будет в панике и слезах: какие вещи нельзя давать нюхать четвероногому другу ни при каких обстоятельствах

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Что нельзя нюхать собаке

2:33
Зоосфера » Собаки

Природное чутье у собак является одной из ключевых характеристик этого животного. Благодаря сверхчувствительным рецепторам собака способна определять запахи в 400 раз лучше, чем человек.

Что нельзя нюхать собаке
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Для работы обонятельной функции необходимо активное функционирование 200 миллионов клеточных структур, которые выявляют и распознают разнообразные запахи. Собака способна улавливать даже самые слабые ароматы, которые для человека могут остаться незамеченными.

Сохранение обоняния у собак имеет критическое значение, так как лишение её этого чувства практически эквивалентно лишению человека зрения. Некоторые запахи могут вызывать у собак агрессию или сильное раздражение, поэтому важно для владельца знать, какие ароматы могут вызвать такую реакцию и избегать их контакта с питомцем.

Для собаки способность к улавливанию запахов является жизненно важной, и без нюха она практически оказывается "слепой". Собака может различать миллионы различных запахов, и некоторые из них могут вызывать у неё негативные ассоциации, такие как запах металла, который следует избегать при постройке вольера, чтобы избежать постоянного стресса у животного.

Природные ароматы могут быть использованы в разумных пределах для обучения собаки желаемым поведенческим моделям. Один из наиболее эффективных методов для отвращения собаки от нежелательных действий — использование молотого перца, особенно острого, такого как красный или черный, что может быть полезно для отпугивания бездомных собак или предотвращения питомца от посещения определенных мест.

Однако следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить обонятельные способности собаки, особенно если это охотничья порода. Кроме перца, запах цитрусовых также не нравится собакам и может быть использован для отпугивания. Некоторые растения, такие как чемерица, также могут создавать неприятные запахи для собак, но их использование требует аккуратности из-за их ядовитости.

Бытовая химия и искусственные ароматы могут оказывать негативное воздействие на собак. Собаки не переносят запахи бытовой химии, такие как известь или хлорка, и могут отказываться от контакта с местами, где они были использованы. Хотя некоторые ароматы могут быть приятны для людей, они могут вызывать неприязнь у собак.

Важно помнить, что запахи химических веществ, таких как бензин, толуол, спирт и другие, могут быть особенно неприятны для собак и следует избегать их контакта с животными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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