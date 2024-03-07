Обязательно поговорите со своим псом: важные жесты питомца, которые нужно понимать хозяевам

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Жесты собаки, которые обязательно понимать

1:14
Зоосфера » Собаки

Собаки, хотя и не могут разговаривать, но чувствуют и выражают свои эмоции, нужно лишь уметь их понимать. Поведение собаки может многое рассказать хозяину о её состоянии и чувствах, иногда даже больше, чем слова.

Жесты собаки, которые обязательно понимать
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Показатель радости у собаки — виляющий хвост. С первых дней в доме щенок начинает адаптироваться, воспринимая его как стаю и выбирая лидера. Поэтому важно показать маленькому питомцу, кто в доме главный. Подчинение животного выражается поджатым хвостом, склоненной головой и прижатыми ушами. Счастье собаки проявляется в вилянии хвостом и взгляде, отражающем веселье.

Собака также демонстрирует своё желание играть различными жестами. Например, она может "кланяться", приглашая хозяина поиграть. Важно понимать, что для собаки есть свои и чужие вещи, и пытаться отобрать ее игрушку может вызвать недоверие или агрессию.

Испуг у собаки проявляется через сжатые уши и хвост, съеживание, попытки спрятаться. Агрессия может быть обозначена вздыбленной шерстью и пристальным взглядом. Важно не показывать страх или слабость перед собакой, чтобы сохранить свой авторитет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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