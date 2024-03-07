Кошачий рай: доказательство тому, что в квартире можно спокойно уместить 170 кошек

Жительница Тюмени рассказала, что в ее квартире живет 170 кошек

5:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На протяжение всего начала марта в мире отмечается Международный День кошек. Журналисты решили посетить тюменскую жительницу, у которой живет — поверьте или нет! — более 170 пушистых друзей. Некоторым из них уже почти 30 лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Любовь к животным у Марины Рейдаленко зародилась в ее детстве. По ее словам, она впервые взяла кошек на попечение почти 45 лет назад (ей сейчас 58 лет). В настоящее время 90 кошек проживают с ней в ее маленькой квартире площадью 35 квадратных метров на улице Бабарынка, а еще более 80 находятся в другой комнате, которую женщина вынуждена арендовать в том же пансионате.

Интересно, что окончательное число подопечных Марина даже сама не знает, так как подсчитать их невозможно, ведь они всегда в движении. Стоит отметить, что Марина также кормит бездомных кошек, которые скрываются в подвалах соседних домов.

Дома Марины нас встретила группа кошек, которые с интересом осматривали гостя и сразу же проявили свою дружелюбность, виляя хвостами. Кстати, запаха кошачьего испражнения не было замечено, но это неудивительно, так как женщина регулярно убирает лотки и квартиру в целом.

Хотя некоторые соседи имеют другое мнение. Некоторые из них даже обращались в Санэпидемстанцию из-за нарушений санитарных норм и неприятных запахов на этаже. Однако Марина прошла все проверки с достоинством.

"Приезжали для проверки, брали пробы. Ничего не нашли. Штраф выписали только для тех, кто пожаловался на нас за ложный вызов. А запах в подъезде вызван не кошками, а оставленным человеком", — рассказывает она.

По ее словам, адекватных соседей больше. Многие из них помогают с кормом, приносят кошкам молоко и с уважением относятся к необычному увлечению Марины.

Необычные клички

Марина называет каждого своего подопечного по имени и может подробно рассказать его историю. В доме Марины живут не только местные кошки, но и те, кого привезли из Заводоуковска и даже Пермского края. У многих кошек была нелегкая судьба: кто-то попал под колеса автомобиля, кого-то беспощадно выбросили из окна, а кого-то оставили на улице из-за проблем со здоровьем. Но Марина не может остаться равнодушной и старается помочь каждому нуждающемуся животному, сообщает Megatyumen.ru.

Клички кошек могут вызвать улыбку. Здесь есть и обычные имена, и более "важные", такие как Дракула, Босс, Королева, Шиншила, Сапфир и другие. Здесь живет кот Малёк, потому что он приехал из села Мальково. И есть милый кот Краснобелое — его подкинули в магазин с таким же названием.

Также у Марины живет кошка, которую зовут Екатерина Ивановна. К ней обращаются на "вы", так как эта лесная норвежская кошка предпочитает избегать излишнего внимания и предпочитает кушать и спать в уединении (насколько это возможно). Еще одна молодая кошка названа Реинкарнацией.

"Однажды у нас появилась кошка с Московских дач. Она постоянно пыталась выбраться из окна. И вот, наконец, ей это удалось. Она разорвала сетку и выпала. А на следующий день у нас появился двухмесячный котенок. Мы и назвали его Реинкарнация", — рассказывает Марина.

Диапазон возраста подопечных поражает своим разнообразием. Самой старшей кошке скоро исполнится 30 лет, а самому молодому — 7 месяцев. Молодых котов в домашнем приюте мало, основная масса в возрасте от 10 до 29 лет.

Кстати, у Марины есть три кошки, которым почти 29 лет. Одна из них — Мекки. Ее нашли выброшенной с окна с переломанными костями. К счастью, ее удалось спасти, и она сейчас может передвигаться и есть самостоятельно, хотя некоторые травмы остались с ней на всю жизнь.

Много денег уходит

Глядя на худую жительницу Тюмени, кажется, что она отдает последнюю копейку своим подопечным, отказывая себе во многом. И частично это правда.

Одна большая упаковка корма за 3,5 тысячи рублей хватает буквально на пару дней. Причем корм для нее приходится выбирать не самый дешевый, так как у большинства ее подопечных серьезные проблемы с почками, эндокринной и пищеварительной системами, и дешевый корм с красителями только усугубит положение.

Кроме того, в рацион кошек входит мясной бульон, а некоторым котикам необходим также влажный специализированный корм из банок. На одну пенсию такое количество животных прокормить невозможно. К счастью, есть волонтеры и люди, которые помогают материально домашнему приюту.

Желание Марины отдать своих кошек в добрые руки бесспорно. Она тяжело больна — у нее диагностирована онкология последней стадии. Конечно же, она надеется на волонтеров, которые не оставят в беде ее питомцев.