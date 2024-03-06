Как понять, что собака выбрала хозяином именно вас: ее выдаст одно неконтролируемое движение

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Как собака выбирает хозяина

2:34
Зоосфера » Собаки

Конечно, когда в доме появляется щенок, это обычно вызывает радость у всех членов семьи. Однако важно помнить о своей ответственности, поскольку воспитание животного начинается с первого дня его появления в доме.

Как собака выбирает хозяина
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одним из первых понятий, которое должно усвоить щенок, является понимание того, кто в семье является главным — "вожаком стаи". В противном случае животное может попытаться занять эту роль самостоятельно.

Кто выбирает кого?

Смотрит ли собака в глаза своему хозяину? Поскольку собака является стайным животным, она рассматривает семью, в которой живет, как свою стаю. Поэтому естественно, что она занимает более низкое положение в иерархии, но при этом инстинктивно стремится к повышению своего статуса. Вожаком для собаки становится тот, кто демонстрирует доминирование.

Главным для животного будет тот член семьи, который первым установит свое главенство. Один из показателей выбора собакой своего хозяина — это ее преданный взгляд. Ведь обращение взгляда собаки на своего хозяина способствует выработке в ее организме гормона окситоцина — гормона привязанности и любви. Однако собака может проявить неловкость или агрессию, если человек слишком настойчиво смотрит ей в глаза.

Как происходит процесс выбора хозяина?

С течением времени щенок понимает, кто главнее в семье. Конечно, сразу после появления в доме щенку сложно определить, кто из членов семьи играет главную роль. Сначала он испытывает симпатию ко всем членам семьи. Однако предпочтения к кому-то из них, как к главе, проявляются обычно не ранее пятого месяца жизни.

Возможность приступить к дрессировке собаки приходит, когда она адаптируется в новом окружении и понимает свою роль в семье. Помимо симпатии, для привязанности собаки к человеку важны ощущение безопасности и знания, получаемые в процессе воспитания.

Как стать вожаком?

Собака выбирает "сердцем", и это нельзя обмануть. Чтобы занять лидирующую позицию в иерархии, человеку необходимо заслужить послушание, любовь и привязанность своего питомца. Это достигается путем участия в жизни животного, поддержки его в сложных моментах и занятиями с ним.

Также важно вырабатывать правильное отношение, обучая собаку и устанавливая правила. Собака чутко реагирует на атмосферу в семье и склонна выбирать того, кто обеспечивает ей безопасность и уделяет внимание в ее воспитании, даже если это связано с наказаниями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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