Безжалостная правда: почему ни в коем случае нельзя давать кошкам рыбу

Почему нельзя давать кошкам рыбу

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Рыба, казалось бы, идеальный продукт для кошек. Но ученые опровергают это утверждение, утверждая, что рыба может быть вредной для здоровья кошек. Оказывается, это пища не является естественной для кошек, а скорее навязана им человеком из-за доступности и низкой стоимости. Возникает вопрос: насколько вредна рыба для кошек, и стоит ли вообще включать ее в их рацион?

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Многие сторонники рыбного меню для кошек будут спорить, утверждая, что рыба — самый полезный и любимый вид корма их питомцев. Но стоит задуматься: рыба не является естественной пищей для кошек в их естественной среде обитания. В дикой природе кошки скорее будут охотиться на грызунов и птиц, чем питаться рыбой.

Хотя человек искусственно ввел рыбу в рацион кошек, она может привести к различным заболеваниям из-за своего состава. Коты, потребляющие рыбу, часто страдают от нарушений работы различных систем организма, аллергических реакций, недостатка витамина В1, проблем со свертываемостью крови и других неприятностей.

Заболевания, которые могут возникнуть у кошек из-за употребления сырой рыбы, могут быть серьезными. Даже при тепловой обработке рыбы не удается полностью избавиться от риска заражения. Одно из самых распространенных заболеваний, вызванных употреблением сырой рыбы — это заражение различными видами глистов. Речная рыба содержит больше глистов, чем морская, но даже в последней они могут быть присутствовать. Также рыба может содержать канцерогенные вещества и тяжелые металлы, такие как ртуть.

Не стоит сразу отказываться от рыбы в рационе кошки, но и полагаться на нее как на основной источник питания тоже не стоит. Рыба может быть полезным источником белка, который необходим для здоровья кошки, но разнообразие в рационе также важно. Лучше всего выбирать морские виды рыбы и приготовленные продукты, а не сырую.

Важно следить за размерами порций и предпочтительно добавлять рыбу в рацион вареной и без костей. В дополнение к рыбе можно также давать кошке овощи или каши. Обогащение рациона рыбной мукой может быть полезным для добавления Омега-3 кислот. Таким образом, рыбу следует включать в рацион кошки с умом и осторожностью, предварительно подвергая ее термической обработке.