Безжалостная правда: почему ни в коем случае нельзя давать кошкам рыбу

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Почему нельзя давать кошкам рыбу

2:23
Зоосфера » Кошки

Рыба, казалось бы, идеальный продукт для кошек. Но ученые опровергают это утверждение, утверждая, что рыба может быть вредной для здоровья кошек. Оказывается, это пища не является естественной для кошек, а скорее навязана им человеком из-за доступности и низкой стоимости. Возникает вопрос: насколько вредна рыба для кошек, и стоит ли вообще включать ее в их рацион?

Почему нельзя давать кошкам рыбу
Фото: Own work by Mr.UmerFarooq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Многие сторонники рыбного меню для кошек будут спорить, утверждая, что рыба — самый полезный и любимый вид корма их питомцев. Но стоит задуматься: рыба не является естественной пищей для кошек в их естественной среде обитания. В дикой природе кошки скорее будут охотиться на грызунов и птиц, чем питаться рыбой.

Хотя человек искусственно ввел рыбу в рацион кошек, она может привести к различным заболеваниям из-за своего состава. Коты, потребляющие рыбу, часто страдают от нарушений работы различных систем организма, аллергических реакций, недостатка витамина В1, проблем со свертываемостью крови и других неприятностей.

Заболевания, которые могут возникнуть у кошек из-за употребления сырой рыбы, могут быть серьезными. Даже при тепловой обработке рыбы не удается полностью избавиться от риска заражения. Одно из самых распространенных заболеваний, вызванных употреблением сырой рыбы — это заражение различными видами глистов. Речная рыба содержит больше глистов, чем морская, но даже в последней они могут быть присутствовать. Также рыба может содержать канцерогенные вещества и тяжелые металлы, такие как ртуть.

Не стоит сразу отказываться от рыбы в рационе кошки, но и полагаться на нее как на основной источник питания тоже не стоит. Рыба может быть полезным источником белка, который необходим для здоровья кошки, но разнообразие в рационе также важно. Лучше всего выбирать морские виды рыбы и приготовленные продукты, а не сырую.

Важно следить за размерами порций и предпочтительно добавлять рыбу в рацион вареной и без костей. В дополнение к рыбе можно также давать кошке овощи или каши. Обогащение рациона рыбной мукой может быть полезным для добавления Омега-3 кислот. Таким образом, рыбу следует включать в рацион кошки с умом и осторожностью, предварительно подвергая ее термической обработке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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