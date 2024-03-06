Эти команды должна знать каждая собака: инструкция, как обучить питомца базовым навыкам

Команды, которые должна знать каждая собака

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждая собака обязана освоить базовые команды. Но для этого требуется терпение и настойчивость. Начинайте обучение с раннего возраста и продолжайте регулярно. Не допускайте длительных перерывов в тренировках, чтобы пес не забыл то, чему уже научился.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы не знаете, как обучить собаку дома, не отчаивайтесь. Это несложно, главное — быть настроенным на успех.

Команда "Голос"

Это одна из ключевых команд. Чтобы научить собаку голосу, проводите тренировки в спокойном месте, где ее не будут отвлекать. Возьмите в руки кусочек еды, который пес любит. Показывая еду, повторяйте команду "Голос", но не давайте ей, пока пес не защелкает. Повторяйте это ежедневно в течение 20-25 минут.

Команда "Сидеть"

Для обучения этой команде, согните руку в области локтя и вытяните ладонь вперед. Назовите команду и поднимите руку с крупа собаки вверх. Когда собака сядет, поощрите ее лакомством. Повторяйте эту тренировку регулярно.

Команда "Лежать"

Эту команду лучше учить после того, как собака освоила команду "Сидеть". Скажите "Лежать" и поместите руку между ошейником и поводком собаки, надавливая ногой на поводок и тяните его на себя. Когда собака ляжет, поощрите ее. Повторяйте это ежедневно в течение 30 минут.

Команда "Место"

Прогуляйтесь с питомцем после кормления и найдите место для него. Когда собака устанет, отведите ее на выбранное место и скажите команду. Если собака пытается уйти, повторите команду. Когда она ляжет, поощрите ее лакомством.

Команда "Фас" Для обучения этой команде, используйте игрушку и повторяйте команду, пока собака не заинтересуется ею. Повторяйте это ежедневно.

Команда "Умри" Уложите собаку на бок и повторяйте команду. Не позволяйте ей встать, пока она не замрет. Поощрите ее после этого.

Команда "Рядом" Наденьте поводок на собаку и повторяйте команду, когда она устает. Если собака идет быстрее или медленнее, повторите команду и поправьте поводок. Повторяйте это время от времени.

Команда "Дай лапу" Предложите собаке лакомство, зажав его в кулаке на уровне ее груди. Когда она начнет скрести ваш кулак, дайте ей лакомство и скажите "Дай лапу". Повторяйте ежедневно.

Поощряйте своего питомца после каждой выполненной команды, чтобы он учился с удовольствием. Ваша собака быстро запомнит все команды, если будет получать поддержку и похвалу.