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Сенсационное открытие: почему коровы это настоящие хищники — разгадываем тайну их жуткого питания

Корова — хищное животное

2:25
Зоосфера

На первый взгляд, корова кажется одним из самых безобидных существ на Земле. Возможно, лишь дети или люди с фобиями могут испытывать страх перед ней из-за ее размеров.

Корова — хищное животное
Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

Общепринято, что коровы обладают спокойным, флегматичным характером и обычно пасутся на лугах, жуя траву. Но углубившись в изучение процессов жизнедеятельности коровы, любознательные ученые пришли к удивительному заключению: корова — на самом деле хищник!

Многокамерный желудок: как это работает на самом деле

Подобно человеку, у коровы отсутствует способность переваривать целлюлозу, основной компонент растительной пищи. Для обеспечения нормального питания коровы травой и цветами полей ее организм полагается на микрофлору кишечника.

Удивительно, что пищеварительный тракт коровы не только состоит из множества отсеков, но и населен микроорганизмами. Хотя некоторые могут ошибочно полагать, что у коровы четыре желудка, на самом деле это не так. У коровы один желудок, но он имеет четыре различных отделения: сычуг, сетка, рубец и книжка.

Процесс пищеварения в организме "хищной" коровы: живые существа в желудке

Когда корова съедает пищу, включая траву или сено, она сначала отправляет ее в рубец — большой отдел желудка, предназначенный для временного хранения. Объем рубца огромен — до 200 литров, и в нем содержится огромное количество микроорганизмов, поглощенных вместе с травой. Здесь микроорганизмы начинают разлагать целлюлозу. В желудке коровы соотношение бактерий к содержимому может достигать 10 миллиардов к одному грамму.

Эти микроорганизмы разлагают целлюлозу, но они не единственные обитатели пищеварительной системы коровы. Там также присутствуют одноклеточные организмы, которые питаются бактериями.

Почему корова может быть классифицирована как хищник

Ответ на этот вопрос прост: корова получает основную часть питательных веществ не из травы, а из гигантских колоний микроорганизмов, развивающихся в траве, подвергнутой гниению. Когда количество микроорганизмов становится слишком велико, они перекачиваются в другие отделы желудка, где подвергаются дальнейшей переработке. Таким образом, корова не столько потребляет траву, сколько микроорганизмы, перерабатывающие ее. В результате корова ежедневно убивает миллиарды жизней, не испытывая никакого сожаления.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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