На первый взгляд, корова кажется одним из самых безобидных существ на Земле. Возможно, лишь дети или люди с фобиями могут испытывать страх перед ней из-за ее размеров.
Общепринято, что коровы обладают спокойным, флегматичным характером и обычно пасутся на лугах, жуя траву. Но углубившись в изучение процессов жизнедеятельности коровы, любознательные ученые пришли к удивительному заключению: корова — на самом деле хищник!
Подобно человеку, у коровы отсутствует способность переваривать целлюлозу, основной компонент растительной пищи. Для обеспечения нормального питания коровы травой и цветами полей ее организм полагается на микрофлору кишечника.
Удивительно, что пищеварительный тракт коровы не только состоит из множества отсеков, но и населен микроорганизмами. Хотя некоторые могут ошибочно полагать, что у коровы четыре желудка, на самом деле это не так. У коровы один желудок, но он имеет четыре различных отделения: сычуг, сетка, рубец и книжка.
Когда корова съедает пищу, включая траву или сено, она сначала отправляет ее в рубец — большой отдел желудка, предназначенный для временного хранения. Объем рубца огромен — до 200 литров, и в нем содержится огромное количество микроорганизмов, поглощенных вместе с травой. Здесь микроорганизмы начинают разлагать целлюлозу. В желудке коровы соотношение бактерий к содержимому может достигать 10 миллиардов к одному грамму.
Эти микроорганизмы разлагают целлюлозу, но они не единственные обитатели пищеварительной системы коровы. Там также присутствуют одноклеточные организмы, которые питаются бактериями.
Ответ на этот вопрос прост: корова получает основную часть питательных веществ не из травы, а из гигантских колоний микроорганизмов, развивающихся в траве, подвергнутой гниению. Когда количество микроорганизмов становится слишком велико, они перекачиваются в другие отделы желудка, где подвергаются дальнейшей переработке. Таким образом, корова не столько потребляет траву, сколько микроорганизмы, перерабатывающие ее. В результате корова ежедневно убивает миллиарды жизней, не испытывая никакого сожаления.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.