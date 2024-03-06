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Раскройте глаза: это самые распространенные мифы о домашних собаках

Мифы о домашних собаках

1:51
Зоосфера » Собаки

Несмотря на то, что понимание владельцев о поведении домашних собак становится все более глубоким, все еще существует немало заблуждений, которые могут негативно сказаться на отношениях между хозяином и питомцем. Особенно важно различать факты от мифов при тренировке своего четвероногого друга.

Мифы о домашних собаках
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одним из распространенных заблуждений является идея, что старая собака не может выучить новые команды. Это неправда. Взрослая собака способна учиться новым трюкам и командам, независимо от ее возраста или прошлого опыта.

Важно обеспечить питомцу достаточную физическую и умственную активность для успешного обучения. С правильной мотивацией возраст собаки практически не имеет значения.

Еще одним мифом является представление о том, что позволяя собаке сидеть на диване, хозяин демонстрирует ей "режим вседозволенности". В действительности, питомец просто ищет удобное место для отдыха и близость с хозяином. Однако, в некоторых случаях собака может стать агрессивной, защищая свое место на мебели.

Также неэффективно тыкать собаку носом в ее же лужи, чтобы дать ей понять, что она поступила неправильно. Это не помогает собаке осознать свои действия, а может создать негативные ассоциации с хозяином.

Когда дело доходит до вмешательства в собачьи драки или предотвращения побега питомца, важно помнить, что безопасность человека превыше всего. Однако, хозяин также несет ответственность за поведение своей собаки на улице и должен предотвращать агрессию по отношению к другим животным.

При возникновении драки между собаками, хозяин должен попытаться разнять их, используя различные методы отвлечения. Кроме того, хотя свободные прогулки могут быть полезны для собаки, важно учитывать безопасность как самой собаки, так и окружающих.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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