Как вовремя распознать ложную беременность у своей собаки: помогите своему питомцу

Каждая собака в определенный момент своей жизни может проявить материнские инстинкты. Однако иногда бывает так, что после попыток вязки она не забеременевает, или во время течки ее не спаривают. Эти ситуации зачастую приводят к ложной беременности у собак.
Ложная беременность представляет собой психологическое и физическое состояние животного, при котором собаки, не будучи беременными, начинают вести себя так, как если бы они были в ожидании потомства. Их организм начинает вырабатывать гормоны, характерные для беременности. Некоторые рассматривают это как заболевание, требующее лечения. Тем не менее, ложная беременность — это не болезнь, а особое состояние животного.
Признаки ложной беременности у собак обычно проявляются через 4-9 недель после течки.
Часто владельцы не знают, как поступить в случае ложной беременности у собаки, но нет необходимости паниковать, так как это состояние обычно проходит само по себе через 2 недели.
Лечение ложной беременности у собак не имеет смысла.
После выполнения этих действий признаки ложной беременности у собаки должны исчезнуть. Однако после завершения этого периода обязательно проверьте состояние молочных желез вашего питомца, так как они могут воспаляться или развить мастит.
Если у вашей собаки возникают проблемы со здоровьем, немедленно обратитесь к ветеринару. Он назначит специальные препараты для восстановления гормонального баланса вашего питомца.
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