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Как вовремя распознать ложную беременность у своей собаки: помогите своему питомцу

Что из себя представляет ложная беременность у собаки

2:17
Зоосфера » Собаки

Каждая собака в определенный момент своей жизни может проявить материнские инстинкты. Однако иногда бывает так, что после попыток вязки она не забеременевает, или во время течки ее не спаривают. Эти ситуации зачастую приводят к ложной беременности у собак.

Что из себя представляет ложная беременность у собаки
Фото: openverse by Alex Tyrey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ложная беременность представляет собой психологическое и физическое состояние животного, при котором собаки, не будучи беременными, начинают вести себя так, как если бы они были в ожидании потомства. Их организм начинает вырабатывать гормоны, характерные для беременности. Некоторые рассматривают это как заболевание, требующее лечения. Тем не менее, ложная беременность — это не болезнь, а особое состояние животного.

Признаки ложной беременности у собак обычно проявляются через 4-9 недель после течки.

Эти признаки включают:

  • Потерю аппетита у собаки.
  • Увеличение размеров молочных желез.
  • Выделение молока из молочных желез.
  • Подсознательное стремление собаки к материнству: она ищет "гнездо", перетаскивает туда мягкие игрушки и вылизывает их.
  • В некоторых случаях собака может защищать свое "гнездо" и проявлять агрессию.

Часто владельцы не знают, как поступить в случае ложной беременности у собаки, но нет необходимости паниковать, так как это состояние обычно проходит само по себе через 2 недели.

Лечение ложной беременности у собак не имеет смысла.

Однако можно помочь собаке быстрее преодолеть это состояние, следуя этим рекомендациям:

  • Исключите молочные продукты из рациона питомца, чтобы прекратить выделение молока из молочных желез.
  • Ограничьте доступ собаки к воде.
  • Уменьшите размер порций пищи.
  • Занимайтесь собакой физическими упражнениями, играйте в активные игры.
  • Не стоит выдавливать молоко из молочных желез.
  • Уберите все игрушки из виду собаки.

После выполнения этих действий признаки ложной беременности у собаки должны исчезнуть. Однако после завершения этого периода обязательно проверьте состояние молочных желез вашего питомца, так как они могут воспаляться или развить мастит.

Если у вашей собаки возникают проблемы со здоровьем, немедленно обратитесь к ветеринару. Он назначит специальные препараты для восстановления гормонального баланса вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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