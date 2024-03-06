Кошки таят в себе множество секретов: девять самых интересных фактов о вашем пушистике

Что вы не знали о кошках: интересные факты о домашних любимцах

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди привыкли думать, что кошки – это просто ласковые, милые и пушистые создания. Однако мало кто знает, что в мире существует множество удивительных фактов о кошках. Познакомившись с ними, вы, возможно, удивитесь, и ваше сердце наполнится любовью к этим удивительным животным.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот 9 самых интересных фактов о кошках: