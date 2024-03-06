Кошки таят в себе множество секретов: девять самых интересных фактов о вашем пушистике

Многие люди привыкли думать, что кошки – это просто ласковые, милые и пушистые создания. Однако мало кто знает, что в мире существует множество удивительных фактов о кошках. Познакомившись с ними, вы, возможно, удивитесь, и ваше сердце наполнится любовью к этим удивительным животным.
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Вот 9 самых интересных фактов о кошках:
Большинство котят рождаются левшами, в то время как кошки – правшами.
Многие ученые предпочитают работать с кошками, поскольку считают их более умными, чем собак.
Кошки не ощущают вкус печенья и конфет.
Мужчины, выращивающие кошку или кота, часто проявляются более ласковыми и нежными.
Мозг кошек имеет сходство с человеческим мозгом: за эмоции у них отвечают те же участки мозга, что и у людей.
Когда кошка трется о человека, это означает, что она его помечает. Поэтому, если ваш питомец часто проявляет такое поведение, вы можете считать себя его "собственностью".
Любовь к кошкам может быть свидетельством айлурофилии.
У владельцев кошек и котов риск инсульта или инфаркта снижается на 30%.
IQ кошек в несколько раз ниже, чем у собак, однако они проявляют способность решать сложные задачи, в отличие от собак.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.
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