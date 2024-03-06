Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москвич закидал дом Валерия Кашина коктейлями Молотова
Актер Алексей Чадов призвал молодежь идти в кинорежиссеры, сценаристы и операторы
Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption
Опубликовано видео возвращения частного космического модуля на Землю
В Госдуме назвали Запад причиной культурного и исторического раскола мира
Жена Зеленского отказалась от приглашения на обращение Байдена из-за Навальной
Домохозяек научили идеальной уборке
Экс-советник кабмина ФРГ Рар: США добились одной из главных целей на Украине
Вышел трейлер предстоящей картины "Гарфилд"
Ответ на самый главный вопрос о рационе собаки: можно ли давать питомцу сырое мясо или нет

Давать ли собаке сырое мясо

Зоосфера » Собаки

Собака, как хищник, имеет предков, которые охотились или питались падалью. Этот тип питания обеспечивал собаку силами для новых охот и выживания в условиях холода. У неё зубы, способные отрывать и пережёвывать мясо, а также разгрызать хрящи, сухожилия и кости.

Давать ли собаке сырое мясо
Фото: openverse.org by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пищеварительная система и вырабатываемые ферменты адаптированы для переваривания сырой пищи. Поэтому кажется логичным, что мясо других животных является наилучшей пищей для собаки, делая ответ на вопрос о возможности кормления собаки сырым мясом очевидным.

Однако животные уже длительное время живут рядом с людьми, многие породы существенно изменились, как и их образ жизни. Некоторые декоративные породы потеряли способность усваивать грубую пищу. Поэтому перед выбором рациона для питомца важно изучить особенности его породы и определить, можно ли давать ему сырое мясо, натуральную еду, или же ему необходим специализированный промышленный корм. Вопрос о том, можно ли кормить собаку исключительно мясом, требует серьёзного внимания.

Мясо говядины, курятины, крольчатины, баранины и субпродукты содержат много белка, а также некоторые витамины и микроэлементы, но не обеспечивают организм собаки необходимыми углеводами и жирами. Также в них часто недостаточно витаминов и некоторых микроэлементов. Отсутствие разнообразия в рационе может привести к ухудшению здоровья и даже смерти животного.

В рационе собаки также должны присутствовать овощи и злаки. Однако не все собаки готовы есть рисовую кашу, капусту, морковь или петрушку. Иногда бывает сложно приготовить пищу таким образом, чтобы питомец не отбирал из неё только любимые ингредиенты, даже если они предоставлены в измельченном виде.

Поэтому рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром по поводу составления сбалансированного рациона и необходимости дополнительного приёма витаминов и минералов, учитывая породу, вес и образ жизни конкретной собаки.

При выборе между сырым и вареным мясом для кормления собаки следует учитывать её естественный рацион. Желудок собаки хорошо переваривает большие куски мяса, а соляная кислота быстро расщепляет мышечные волокна.

Кормление сырым мясом имеет свои преимущества, такие как более высокое содержание белка, быстрое насыщение животного и отсутствие консервантов и ароматизаторов, которые могут вызывать аллергические реакции. Для предотвращения заражения гельминтами достаточно заморозить мясо перед кормлением, так как паразиты и их яйца погибают при замерзании.

Считается, что лучшей пищей для собаки является говядина, так как она содержит много полезных хрящей и сухожилий, хотя свинина также является безопасной для кормления, при условии правильной термической обработки или глубокой заморозки. Важно учитывать потребности и особенности конкретной породы при выборе мяса для кормления.

Помимо мяса, собаке можно давать субпродукты, полученные от здорового скота, кроликов или птицы. Они несут меньшую питательную ценность по сравнению с мясом, но могут быть полезны для здоровья собаки и способствовать снижению стоимости рациона.

Приготовление пищи для собаки требует определённых навыков и знаний. Важно учитывать предпочтения и потребности животного, подбирая рацион с учётом его породы, веса и образа жизни. Необходимо также следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным и включал необходимые витамины и минералы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Станет настоящим украшением любого сада: как правильно сажать статиц
Станет настоящим украшением любого сада: как правильно сажать статиц
Последние материалы
Москвич закидал дом Валерия Кашина коктейлями Молотова
Актер Алексей Чадов призвал молодежь идти в кинорежиссеры, сценаристы и операторы
Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption
В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены
Опубликовано видео возвращения частного космического модуля на Землю
В Госдуме назвали Запад причиной культурного и исторического раскола мира
Жена Зеленского отказалась от приглашения на обращение Байдена из-за Навальной
Давать ли собаке сырое мясо
Домохозяек научили идеальной уборке
Экс-советник кабмина ФРГ Рар: США добились одной из главных целей на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников