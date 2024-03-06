Ответ на самый главный вопрос о рационе собаки: можно ли давать питомцу сырое мясо или нет

Давать ли собаке сырое мясо

Собака, как хищник, имеет предков, которые охотились или питались падалью. Этот тип питания обеспечивал собаку силами для новых охот и выживания в условиях холода. У неё зубы, способные отрывать и пережёвывать мясо, а также разгрызать хрящи, сухожилия и кости.

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Пищеварительная система и вырабатываемые ферменты адаптированы для переваривания сырой пищи. Поэтому кажется логичным, что мясо других животных является наилучшей пищей для собаки, делая ответ на вопрос о возможности кормления собаки сырым мясом очевидным.

Однако животные уже длительное время живут рядом с людьми, многие породы существенно изменились, как и их образ жизни. Некоторые декоративные породы потеряли способность усваивать грубую пищу. Поэтому перед выбором рациона для питомца важно изучить особенности его породы и определить, можно ли давать ему сырое мясо, натуральную еду, или же ему необходим специализированный промышленный корм. Вопрос о том, можно ли кормить собаку исключительно мясом, требует серьёзного внимания.

Мясо говядины, курятины, крольчатины, баранины и субпродукты содержат много белка, а также некоторые витамины и микроэлементы, но не обеспечивают организм собаки необходимыми углеводами и жирами. Также в них часто недостаточно витаминов и некоторых микроэлементов. Отсутствие разнообразия в рационе может привести к ухудшению здоровья и даже смерти животного.

В рационе собаки также должны присутствовать овощи и злаки. Однако не все собаки готовы есть рисовую кашу, капусту, морковь или петрушку. Иногда бывает сложно приготовить пищу таким образом, чтобы питомец не отбирал из неё только любимые ингредиенты, даже если они предоставлены в измельченном виде.

Поэтому рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром по поводу составления сбалансированного рациона и необходимости дополнительного приёма витаминов и минералов, учитывая породу, вес и образ жизни конкретной собаки.

При выборе между сырым и вареным мясом для кормления собаки следует учитывать её естественный рацион. Желудок собаки хорошо переваривает большие куски мяса, а соляная кислота быстро расщепляет мышечные волокна.

Кормление сырым мясом имеет свои преимущества, такие как более высокое содержание белка, быстрое насыщение животного и отсутствие консервантов и ароматизаторов, которые могут вызывать аллергические реакции. Для предотвращения заражения гельминтами достаточно заморозить мясо перед кормлением, так как паразиты и их яйца погибают при замерзании.

Считается, что лучшей пищей для собаки является говядина, так как она содержит много полезных хрящей и сухожилий, хотя свинина также является безопасной для кормления, при условии правильной термической обработки или глубокой заморозки. Важно учитывать потребности и особенности конкретной породы при выборе мяса для кормления.

Помимо мяса, собаке можно давать субпродукты, полученные от здорового скота, кроликов или птицы. Они несут меньшую питательную ценность по сравнению с мясом, но могут быть полезны для здоровья собаки и способствовать снижению стоимости рациона.

Приготовление пищи для собаки требует определённых навыков и знаний. Важно учитывать предпочтения и потребности животного, подбирая рацион с учётом его породы, веса и образа жизни. Необходимо также следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным и включал необходимые витамины и минералы.