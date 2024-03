Непреодолимая тяга: почему игры с пакетами так привлекают вашего кота и могут стать угрозой

Your browser does not support the audio element.

Владельцы кошек часто наблюдают, что их питомцы проявляют интерес к пакетам. Похоже, их привлекает не только сам пакет, но и все, что издает шуршащие звуки.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.