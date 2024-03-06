Невероятная история о том, как кошка спасла своих хозяев от смерти: героический поступок

В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животные — не только прекрасные создания из мира дикой природы, иногда они выступают как настоящие герои, спасая человеческие жизни. Многим известно, что домашние питомцы, такие как кошки или собаки, могут быть верными друзьями, но дикие животные также обладают самоотверженностью и храбростью, помогая людям в трудную минуту.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошка спасла супружескую пару от трагедии с утечкой газа. Когда Труди и Грег Гай спали в своей комнате, их кошка Шнауци пришла и начала будить хозяйку, деликатно касаясь её носа лапой. Сначала Труди не придала этому значения, думая, что кошка просто играет, но поведение животного стало настойчивым и тревожным, заставив женщину осознать серьёзность ситуации.

Труди разбудила мужа, который обнаружил, что газовая труба в подвале была повреждена, заполняя дом смертельным газом. Семья вызвала спасателей и покинула дом. Прибывшие пожарные отметили, что если бы не кошка, дом мог бы взорваться. За свой героический поступок Шнауци была удостоена награды "Фиолетовая лапа" от Фонда животных города Грейт-Фоллз в штате Монтана.