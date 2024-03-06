Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость билетов экономкласса может превышать цены на билеты первого класса
Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Что делать, если фикус стал сбрасывать листья
Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Польза шоколада: экспертное мнение диетолога и эндокринолога
Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Можно ли давать кости собаке
Невероятная история о том, как кошка спасла своих хозяев от смерти: героический поступок

В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом

1:09
Зоосфера

Животные — не только прекрасные создания из мира дикой природы, иногда они выступают как настоящие герои, спасая человеческие жизни. Многим известно, что домашние питомцы, такие как кошки или собаки, могут быть верными друзьями, но дикие животные также обладают самоотверженностью и храбростью, помогая людям в трудную минуту.

В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом
Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошка спасла супружескую пару от трагедии с утечкой газа. Когда Труди и Грег Гай спали в своей комнате, их кошка Шнауци пришла и начала будить хозяйку, деликатно касаясь её носа лапой. Сначала Труди не придала этому значения, думая, что кошка просто играет, но поведение животного стало настойчивым и тревожным, заставив женщину осознать серьёзность ситуации.

Труди разбудила мужа, который обнаружил, что газовая труба в подвале была повреждена, заполняя дом смертельным газом. Семья вызвала спасателей и покинула дом. Прибывшие пожарные отметили, что если бы не кошка, дом мог бы взорваться. За свой героический поступок Шнауци была удостоена награды "Фиолетовая лапа" от Фонда животных города Грейт-Фоллз в штате Монтана.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Со своей гордыней и колонизаторским апломбом Запад проиграл России Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Что делать, если фикус стал сбрасывать листья
Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Польза шоколада: экспертное мнение диетолога и эндокринолога
Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Можно ли давать кости собаке
Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой
Ошибки при использовании механического стояночного тормоза: советы ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников