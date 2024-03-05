Идеальная переноска для вашего питомца: как сделать выбор правильно

Специалисты по путешествиям предложили заранее подготовиться к поездке с домашними животными, не только собрав необходимые документы вовремя, но и тщательно выбрав средство переноски.
"Важно, чтобы животное могло свободно переворачиваться и вставать. Рекомендуется выбирать переноску с прочным и водонепроницаемым дном, а также из прочных материалов с надежными замками. Внутрь переноски следует уложить пеленки.
Если ваш питомец будет путешествовать в багажном отсеке, важно прикрепить к клетке табличку с его кличкой и контактными данными владельца", — говорят кинологи.
Эксперты также советуют прикрепить к переноске поилку и положить в нее любимое лакомство питомца. Для обеспечения комфорта животного также рекомендуется взять с собой игрушки и предметы, насыщенные знакомым запахом питомца.
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