Что позволяет чувствовать скорый приход хозяина собаке: питомец преодолевает сложнейшие математические расчеты

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Откуда собака знает, что хозяин скоро придет

2:06
Зоосфера » Собаки

Уже много лет ученые из разных стран удивляются тому, каким образом домашние собаки могут предвидеть приход своих хозяев. Обычно их поведение меняется в такие моменты: они начинают волноваться, ходить туда-сюда по коридору, лежать у входной двери, скулить или смотреть в окно. По статистике, такое чутье присутствует у примерно половины домашних питомцев. При этом им неоткуда узнать о предстоящем прибытии хозяина!

Откуда собака знает, что хозяин скоро придет
Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одинаковый режим дня и подсказки от членов семьи могут помочь собакам предугадать приход хозяина. Собаки, будучи достаточно умными животными, могут запомнить ежедневный режим своего хозяина и понять, когда его следует ожидать. Они также могут распознать приближение хозяина по определенным действиям других членов семьи, которые становятся характерными перед его приходом.

Например, когда жена начинает готовить еду перед приходом мужа, или дети перестают играть с гаджетами и подготавливаются к встрече с родителями. Собаки быстро улавливают связь между этими действиями и приходом хозяина.

Но как они это делают?! Попробуйте представить, когда ничего не указывает на приближение хозяина! И даже в случаях, когда хозяин возвращается в разное время и нет никаких подсказок о его приходе, многие животные все равно предчувствуют его прибытие.

Интересно, что другие члены семьи могут и не замечать этого. Поэтому животное не может полагаться на внешние сигналы. Кроме того, собака может предчувствовать приход только одного из членов семьи или всех. Выбирая одного из них как хозяина, остальных она считает членами стаи.

Ученые пока не смогли объяснить эту способность и отнесли ее к разряду телепатии. Они детально исследовали то, что любители собак называют "шестым чувством" своих питомцев, и пришли к выводу, что действительно существует некое ощущение, похожее на телепатию, которым обладают собаки. Правда, не только собаки обладают этой способностью, но и кошки, попугаи, и даже лошади. Не все, конечно, но многие из них могут предчувствовать приход хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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