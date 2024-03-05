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Страшная правда о нападениях собак на детей: что скрывают владельцы и как обезопасить себя

Эксперты рассказали, как предотвратить нападение собаки на ребенка

2:40
Зоосфера » Собаки

Проблема атак собак на детей в России стоит крайне остро, и для ее решения необходим комплексный подход, подчеркнула эксперт Ксения Мишонова. Практически ежедневно из различных регионов России поступают сообщения о нападениях собак на детей. Как предотвратить такие инциденты и кто должен нести ответственность в случае нападения?

Эксперты рассказали, как предотвратить нападение собаки на ребенка
Фото: openverse by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Ежегодно количество нападений собак оценивается примерно в 300 тысяч случаев, а количество пострадавших даже больше. Тридцать процентов из них — это случаи с детьми, и этот показатель продолжает расти. Это происходит несмотря на наличие законодательства.

Я говорю так, потому что каждый раз, сталкиваясь с новой историей, я понимаю, что законы не работают, если ситуация продолжает развиваться… Иногда даже происходят случаи смерти детей", — отметила Ксения Мишонова.

Атаки не происходят только со стороны бездомных собак — часто детей атакуют собаки, находящиеся на прогулке с хозяевами.

"Борьба с атаками собак бесполезна, если не улучшить правовую базу… Все собаки, гуляющие с хозяевами, должны быть прикованы к поводку. Некоторые породы обязательно должны носить намордник. По статистике, из 300 тысяч случаев более 70% — это нападения домашних собак на людей…

Законы, регулирующие содержание и разведение домашних собак, недостаточно строги. Не установлено обязательное использование поводков для собак, в то время как нельзя предсказать, как собака отреагирует на ребенка", — добавила Мишонова.

Система обращения с бездомными собаками, известная как ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат), которая легализует их пребывание на улицах, снижает риск агрессии животных, но не всегда правильно реализуется, продолжила Келли.

"Система ОСВВ эффективна лишь там, где ее корректно осуществляют. Однако это борьба с последствиями, когда животное уже находится на улице. ОСВВ не будет эффективной, пока продолжается приток безнадзорных животных на улицы. Практика убийства животных, применяемая в некоторых регионах, является жестокой и неэффективной мерой…

Сначала необходимо "закрыть кран" притока безнадзорных животных на улицы, и это можно сделать путем повышения ответственности владельцев. Большинство собак на улицах наших городов — это бывшие домашние животные и их потомство. Чаще всего те собаки, которые в течение нескольких поколений живут на улицах, не привыкли к человеку и боятся его.

Именно эти собаки, как правило, совершают нападения, и большинство из них были домашними животными", — пояснила директор центра помощи бездомным животным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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