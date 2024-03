Где у котенка кнопка "ВЫКЛ", и почему она не работает у взрослых котов: инструкция, как безболезненно вырубить кота

Когда домашний кот начинает шалить, у владельца иногда возникает желание схватить его за шкирку. Особенно если питомца застали на месте преступления. Однако лучше воздержаться от таких поспешных действий, потому что это может нанести кошке серьезный вред.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic