Где у котенка кнопка "ВЫКЛ", и почему она не работает у взрослых котов: инструкция, как безболезненно вырубить кота

Как быстро успокоить кота

Когда домашний кот начинает шалить, у владельца иногда возникает желание схватить его за шкирку. Особенно если питомца застали на месте преступления. Однако лучше воздержаться от таких поспешных действий, потому что это может нанести кошке серьезный вред.

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В раннем возрасте у котят есть врожденный рефлекс: когда мама-кошка берет их за шкирку, чтобы перенести, они расслабляются, поджимают хвост и задние лапки. Это происходит из-за пережима нервного пучка на затылке. Котенок временно замирает, не сопротивляется и расслабляется, а мама спокойно переносит его. Поскольку загривок у кошек менее чувствителен к боли, мама не причиняет своему малышу вреда. Иногда кажется, что котенку нравится такое обращение.

Однако у взрослых котов нет такой реакции из-за физических и психологических причин. Кожные покровы уже сформировались и не так эластичны, как у котенка. Поднимать взрослого кота за шкирку опасно: кожа может разорваться или натянуться так сильно, что затруднит дыхание. Также могут повредиться шейные мышцы и позвоночник. Взрослые кошки могут начать паниковать, царапаться и даже бояться людей.

Взять кота за шкирку можно только в крайних случаях, например, во время посещения ветеринара или гигиенических процедур. Это следует делать осторожно, чтобы не причинить боль животному, но ограничить его движения. После завершения процедуры кота освобождают, ставят на место и поощряют, если он хорошо себя вел.