Маленькие кошки, большие чувства: это самые милые породы домашних любимцев

Составлен топ самых маленьких кошек

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Разница между маленькими и большими кошками едва заметна, так как маленькие породы кошек обычно имеют обычный характер и нрав.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее, за такими кошечками необходимо следить, чтобы они не попали в неприятности, например, не выпали из окна. Если вы давно мечтали завести самую маленькую кошку, то ознакомьтесь с этим списком и выберите себе питомца.

Наполеон

Это удивительная карликовая кошка с поразительным названием, порода выведена путем скрещивания манчкинов и персидских кошек. Результатом этой вязки стала очаровательная и пушистая кошка с весом от 2,3 до 4 кг. Эти кошки очень ласковы и привязываются к своей семье с первых дней пребывания в новом доме. Ухаживая за наполеоном, следует обратить особое внимание на глаза питомца.

Бамбино

Это коротколапые бесшерстные кошки, порода получена в результате скрещивания коротколапого манчкина и канадского сфинкса. Вес этих кошек составляет от 2,2 до 4 кг. Содержание бамбино довольно просто, но следует помнить, что бесшерстные кошки часто болеют. Поэтому в зимнее время необходимо обеспечить своего питомца теплом. Это не только полезно для его здоровья, но и стильно.

Ламбкин

Интересное название этой породы происходит от английского слова "ягненок". Порода получена путем скрещивания селкирк рекса и манчкина. Взрослые особи этой породы весят от 1,8 до 4 кг.

Манчкин

Эта порода кошек возникла в результате естественной мутации. Главной особенностью этих кошек являются короткие лапки, что делает их оригинальными и милыми. Взрослые особи данной породы имеют вес до 4 кг.

Скукум

Порода выведена путем скрещивания коротколапого манчкина и длинношерстного кота породы лаперм. Взрослые особи весят от 1,8 до 3,6 кг.

Двэльф

Эта порода создана путем скрещивания манчкина, канадского сфинкса и американского керла. Взрослые особи весят от 1,8 до 3 кг. Поскольку у них упрямый характер, необходимо правильное воспитание с раннего возраста.