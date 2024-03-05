Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете

Названы самые сильные породы собак

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки представляют собой животных с огромной силой, и их часто используют в качестве охраны. Но какая же порода собак является самой мощной на планете? Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, предлагаем вам познакомиться с десятью самыми сильными породами собак в мире.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Канарский дог

Эта порода была разведена в Испании. Собаки этой породы обладают мощным и сильным укусом. Несмотря на свой устрашающий вид, канарские доги известны своей добротой и дружелюбием. Они быстро привязываются к своему владельцу, легко учатся новым командам и быстро усваивают информацию. Эти животные становятся отличными и верными компаньонами.

Доберман

Известен как служебная собака, доберманы обладают выдающейся скоростью и силой. У них поразительная внешность и изящество. Благодаря своему служебному опыту, они могут стать отличными охранниками и телохранителями. Они очень умны и обдуманны, быстро реагируя на опасность. Для избежания проблем с доберманами необходимо начинать их воспитание с самого малого возраста.

Сибирский хаски

Красивые и сильные, сибирские хаски обладают потрясающим умом, хотя они не всегда легко запоминают команды. Они легко могут быть домашними питомцами и хорошими телохранителями. Эти собаки имеют крепкое телосложение, поэтому им нужно регулярно заниматься физической активностью.

Немецкий дог

Эта порода была создана для службы, и они известны своей силой и выносливостью. Несмотря на это, немецкие доги обладают дружелюбным характером и не агрессивны. Они отлично ладят с детьми и другими животными, но требуют должного воспитания, если используются в качестве охранников.