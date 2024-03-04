Как искупать кота, если он боится воды: эта инструкция подойдет даже самому вредному

Все мы знаем о том, что кошки обычно не переносят водные процедуры. Многие владельцы, решившие попробовать купание своего питомца, часто оказываются увешанными царапинами.
Есть разные точки зрения на необходимость мытья этих чистоплотных созданий. Зачем вообще нужно мыть кошку? Специалисты по кошкам утверждают, что водные процедуры для кошек не являются просто прихотью, а необходимостью. Причина в том, что кошка, умываясь, не удаляет всю грязь, осевшую на ее шерсти.
Кроме того, кошки часто облизываются, чтобы избавиться от посторонних запахов.
Что касается того, как правильно купать кошку, если она боится воды, многие владельцы, решившиеся на это, часто не знают, как правильно это сделать. Большинство кошек панически боятся воды и начинают нервничать при виде ванны.
С некоторыми хитростями можно довольно легко (и безболезненно для себя) провести купание.
Купание может огорчить кошку, поэтому важно успокоить ее: погладьте, подержите на руках. Можно после ванны дать дополнительную порцию вкусного корма, чтобы животное быстрее забыло неприятный момент.
Почти все породы кошек панически боятся купаться. Однако некоторые наблюдают, что кошки могут проявлять интерес к воде. Важно знакомить питомца с водой как можно раньше, но не в слишком молодом возрасте. Это позволит кошке привыкнуть к воде и не бояться этой процедуры.
Важно помнить, что ветеринары не рекомендуют купать котят младше трех месяцев, так как они могут не перенести стресс или заболеть.
Котка должна чувствовать себя уверенно в ванной, поэтому можно использовать резиновый коврик, чтобы предотвратить скольжение. Необходимо постепенно привыкать кошку к воде, увеличивая уровень воды и используя кодовое слово для обозначения процесса купания.
Важно также уделять внимание после ванны: не пытайтесь сушить питомца феном и убедитесь, что он находится в теплом месте, чтобы не простудиться.
В конечном счете, ваш питомец может не стать поклонником водных процедур, но при правильном подходе он сможет переносить купание спокойно. Главное – иметь терпение и постепенно привыкать кошку к воде.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.