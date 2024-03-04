Как искупать кота, если он боится воды: эта инструкция подойдет даже самому вредному

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Как приучить кошку к воде

3:30
Зоосфера » Кошки

Все мы знаем о том, что кошки обычно не переносят водные процедуры. Многие владельцы, решившие попробовать купание своего питомца, часто оказываются увешанными царапинами.

Как приучить кошку к воде
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Есть разные точки зрения на необходимость мытья этих чистоплотных созданий. Зачем вообще нужно мыть кошку? Специалисты по кошкам утверждают, что водные процедуры для кошек не являются просто прихотью, а необходимостью. Причина в том, что кошка, умываясь, не удаляет всю грязь, осевшую на ее шерсти.

Кроме того, кошки часто облизываются, чтобы избавиться от посторонних запахов.

Существуют и другие причины для проведения ежемесячных купаний:

  • Увлажнение и смягчение кожи кошки, удаление отмерших клеток эпителия
  • Смыв лишней слипшейся шерсти
  • Профилактика заболеваний
  • Удаление вредных веществ с шерсти
  • Сокращение накопления шерсти в желудке
  • Улучшение внешнего вида питомца
  • Важно помнить, что хотя мыть кошек необходимо, это не следует делать слишком часто, так как шампунь может вымывать естественное жировое покрытие на коже животного.

Что касается того, как правильно купать кошку, если она боится воды, многие владельцы, решившиеся на это, часто не знают, как правильно это сделать. Большинство кошек панически боятся воды и начинают нервничать при виде ванны.

С некоторыми хитростями можно довольно легко (и безболезненно для себя) провести купание.

Опытные владельцы делятся советами, как купать кошку, которая боится воды:

  • Найдите напарника: один человек должен держать животное, а другой – намыливать
  • Лучше всего купать питомца в тазике или ванночке, заранее приготовьте полотенце
  • Не включайте душ, так как шум воды может напугать животное
  • С помощью ковшика намочите шерсть кошки и намыльте ее
  • Используйте только специальные шампуни для животных
  • Старайтесь избегать попадания в глаза, нос, рот и уши
  • Убедитесь, что температура воды комфортная для купания кошек (30-38 градусов)
  • Старайтесь успокоить животное, разговаривая с ним
  • Смойте пену с помощью ковшика
  • Не делайте резких движений и не кричите
  • Закутайте питомца в полотенце

Купание может огорчить кошку, поэтому важно успокоить ее: погладьте, подержите на руках. Можно после ванны дать дополнительную порцию вкусного корма, чтобы животное быстрее забыло неприятный момент.

Как приучить кота к воде?

Почти все породы кошек панически боятся купаться. Однако некоторые наблюдают, что кошки могут проявлять интерес к воде. Важно знакомить питомца с водой как можно раньше, но не в слишком молодом возрасте. Это позволит кошке привыкнуть к воде и не бояться этой процедуры.

Важно помнить, что ветеринары не рекомендуют купать котят младше трех месяцев, так как они могут не перенести стресс или заболеть.

Котка должна чувствовать себя уверенно в ванной, поэтому можно использовать резиновый коврик, чтобы предотвратить скольжение. Необходимо постепенно привыкать кошку к воде, увеличивая уровень воды и используя кодовое слово для обозначения процесса купания.

Важно также уделять внимание после ванны: не пытайтесь сушить питомца феном и убедитесь, что он находится в теплом месте, чтобы не простудиться.

В конечном счете, ваш питомец может не стать поклонником водных процедур, но при правильном подходе он сможет переносить купание спокойно. Главное – иметь терпение и постепенно привыкать кошку к воде.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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