Перепончатые питомцы: тайные навыки и удивительные истории пород собак с перепонками

Зачем собакам перепонки

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

По виду, собака кажется знакомой каждому из нас хотя бы в общих чертах. Хотя внешность собак различных пород может значительно отличаться, в основном у них одинаковое количество конечностей и прочие анатомические особенности.

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Исключение составляет только хвост, который не присутствует у всех. В остальном же, у собак обычно четыре лапы, с пальцами в определенном количестве, но есть одна интересная деталь - перепонки между пальцами.

У собак есть перепонки?

Это атавизм или полезный орган? Да, у собак, так же как и у некоторых водоплавающих животных и птиц, есть перепонки. Однако они не всегда заметны, особенно если они небольшие. У некоторых пород собак перепонки более развиты, чем у других. Может ли это указывать на то, что собака предназначена для водной среды? Возможно, но собаки не являются родственниками гусей, уток или бобров, которые часто находятся в воде. Так что это может быть атавизмом или результатом естественного отбора.

Зачем собакам перепонки?

Для некоторых пород они являются необходимым адаптацией к условиям их существования. Исторически сложилось так, что некоторым собакам приходилось плавать на довольно большие расстояния или передвигаться по сырой земле и болотам. Перепонки помогают им быстрее плавать и легче передвигаться по мягкой почве. Поэтому у пород, предназначенных для частого плавания или передвижения по сложной местности, перепонки обычно более развиты.

Какие породы собак имеют развитые перепонки?

Некоторые породы собак были специально отобраны за более развитыми перепонками. Это включает ньюфаундлендов, ландсиры, различные виды ретриверов (лабрадоры, голдены, новошотландские и др.), водяных собак (португальская, испанская, французская, итальянская, лаготто романьоло), спаниели (кламбер, коккер, русский охотничий, суссекс, спрингер), а также аляскинских маламутов и сибирских хаски.