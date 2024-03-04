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Шокирующие факты о росте котов: вы не поверите, до какого возраста они растут

До какого возраста растут кошки

Зоосфера » Кошки

При взгляде на своего маленького питомца, многие хозяева задаются вопросом: до какого возраста растут коты и когда их маленький крошечный комочек превратится в большого красавца.

До какого возраста растут кошки
Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Рост кота зависит от нескольких факторов:

  • Порода животного
  • Размер родителей питомца (наследственные факторы)
  • Рацион кормления
  • Заболевания

В среднем коты растут до 14-15 месяцев, но у некоторых животных рост заканчивается раньше.

Рост и развитие котят разных пород начинаются с разного веса при рождении, от 60 грамм до 200 грамм. Это зависит также от количества котят в помете: чем меньше котят, тем крупнее они могут быть.

Фелинологи выделяют несколько этапов развития и роста котят:

  • Неонатальный (1-4 сутки после рождения)
  • Подсосный (1 месяц)
  • Переходный (от 1 месяца до 2)
  • Послеподсосный (от 2 месяцев до полугода)

На каждом этапе питание играет ключевую роль. До полугода происходит формирование скелета и основное развитие котенка. Поэтому важно, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным, и обязательно учитывал витаминное питание.

Неправильное или избыточное кормление может негативно сказаться на росте котенка. Поэтому регулярные визиты к ветеринару обязательны.

Рост кота зависит от породы. Например, обычные (дворовые) коты обычно достигают полного размера к году. Миниатюрные породы, такие как манчкин или сингапурские, могут достигнуть максимального размера уже к 9 месяцам — году.

Среднего размера породы, такие как британцы или шотландцы, имеют примерно одинаковые темпы роста. Британские коты обычно достигают половозрелости к 10 месяцам — году, но их физическое развитие может продолжаться до двух лет. Шотландские коты с прямыми ушами могут достигнуть своего максимального размера к 2-2,5 годам.

Представители крупных пород, такие как мей-куны, чаузи или бенгальские, могут продолжать расти даже до трех лет. Неправильное кормление может оказать негативное влияние на рост и развитие кота. Поэтому важно следить за рационом и консультироваться со специалистами при необходимости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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