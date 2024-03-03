Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать

Исследование, проведенное учеными, рассмотрело поведение кошек в условиях разлуки с их хозяевами, приводя к неожиданным выводам.
Общепринято считается, что кошки прекрасно адаптируются к одиночеству и не испытывают скучающих чувств по своим хозяевам. Но недавнее исследование противоречит этому представлению. Исследователи разработали анкету для владельцев, с целью описать поведение их питомцев в отсутствие людей.
Результаты показали, что 13,5% кошек проявляют деструктивное поведение, находясь в одиночестве. Большинство владельцев также отметили увеличенное беспокойство и частые мяуканья со стороны их питомцев.
Кроме того, в социальных сетях появилось видео, на котором показано, как владелец покидает дом, оставляя камеру для наблюдения за своим котом.
На видео кот проявляет явное беспокойство и грусть из-за ухода человека: он беспокойно ходит по помещению и мяукает. Особенно грустно наблюдать, как кот пытается развлечь себя, но ему не с кем играть, и он остается один с игрушками.
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