Самый большой страх вашей кошки: вот почему кошки до чертиков боятся огурцов

Чем обусловлена боязнь огурцов у кошек

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие видели видеоролики в интернете, демонстрирующие, как кошки испытывают страх перед огурцами. В них хозяева подкладывают огурцы позади кошек, когда они заняты едой, что приводит к их панической реакции при обороте. Возникающий страх кажется необъяснимым, но проявляется так очевидно, что сделан вывод: кошки страдают от огурецофобии. Реакция кошек может включать высокие прыжки, шипение, попытки скрыться или нападение на огурец.

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Ученые изучили эту реакцию и выдвинули несколько причин боязни. Во-первых, огурец является новым и неожиданным предметом для кошек. Кроме того, кошки склонны контролировать свою территорию, и появление огурца рядом с их миской может вызвать тревогу. Кроме того, кошка может принять огурец за змею или другое опасное существо из-за его формы и неожиданного появления.

Если кошка ранее испытала негативный опыт с огурцами, например, если ее пугали или бросали в нее огурцы, страх может остаться на всю жизнь из-за воспоминаний. Также чувствительный темперамент может усилить реакцию на неожиданные звуки или объекты.

Результаты экспериментов показали, что не все кошки реагируют на огурцы одинаково. Некоторые проявляют полное равнодушие к ним, не обращая на них внимания.