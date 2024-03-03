Сбитого на дороге кота отправили на кремацию, а он оказался жив: от этой истории волосы встанут дыбом

Хозяева кремировали кота, а он оказался жив

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пожилые жители Лондона обнаружили своего кота, погибшего на дороге, и, предполагая его смерть, отнесли его тело к ветеринару. Маргарет и Джон Росс, ожидая кремации, удивились, когда через две недели им позвонили из клиники и сообщили, что их кот жив! Они тут же поспешили к врачу и были поражены, когда им предъявили их возлюбленного питомца. Кот, кажется, был кремирован, но появился перед ними живым, здоровым и пушистым.

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проверив микрочип, они убедились, что это действительно их кот Амиго. Хотя они считали, что нашли кота погибшим на дороге, на самом деле они принесли в клинику другое животное, сильно похожее на Амиго по породе, размерам и окраске. Пожилые пара приняла его за своего кота из-за редкости его породы — мейн-кунов.

Они даже не подумали проверить микрочип, так как были абсолютно уверены, что это их Амиго. Теперь скиталец вернулся домой и снова дарит своим хозяевам радость своим присутствием!