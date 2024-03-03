Сбитого на дороге кота отправили на кремацию, а он оказался жив: от этой истории волосы встанут дыбом

Пожилые жители Лондона обнаружили своего кота, погибшего на дороге, и, предполагая его смерть, отнесли его тело к ветеринару. Маргарет и Джон Росс, ожидая кремации, удивились, когда через две недели им позвонили из клиники и сообщили, что их кот жив! Они тут же поспешили к врачу и были поражены, когда им предъявили их возлюбленного питомца. Кот, кажется, был кремирован, но появился перед ними живым, здоровым и пушистым.
Проверив микрочип, они убедились, что это действительно их кот Амиго. Хотя они считали, что нашли кота погибшим на дороге, на самом деле они принесли в клинику другое животное, сильно похожее на Амиго по породе, размерам и окраске. Пожилые пара приняла его за своего кота из-за редкости его породы — мейн-кунов.
Они даже не подумали проверить микрочип, так как были абсолютно уверены, что это их Амиго. Теперь скиталец вернулся домой и снова дарит своим хозяевам радость своим присутствием!
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.