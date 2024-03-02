Стоит поучиться у крыс: как крысы относятся к гигиене и почему не стоит их мыть

Крыса — рассадник болезней и всяческой заразы?

0:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В анимационном фильме "Рататуй" крысу Ренни старались изгнать из кухни из-за его стремления к чистоте. Грызуны весьма требовательны к гигиене. Их шерсть так чиста, что даже белизна королевской постели покажется несовершенством рядом с ней.

Фото: openverse "Sweet boys" by ressaure is licensed under CC BY-SA 2.0.

Даже малейшее пятнышко занимает полчаса на очистку. Владельцам приходится убирать только свое жилище. Некоторые зоологи утверждают, что купать крыс не нужно, особенно если их несколько. Они утверждают, что запах сойдет, и друзья не узнают их по запаху. Это кажется маловероятным.