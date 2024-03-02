Для чего кошки высовывают язык, и почему скотч их гипнотизирует? Момент, когда стоит испугаться

Связь высунутого языка кошки и отрывающегося скотча

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда домашние питомцы проявляют довольно любопытные реакции на внешние раздражители, что может быть довольно забавным. К примеру, многие кошки высовывают язык, услышав, как отрывается скотч. Этот забавный момент заставляет улыбаться и приводит к созданию множества соответствующих видеороликов, распространяемых в интернете. Почему же кошки проявляют такое поведение, и что оно может означать?

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда кошки высовывают язык

В дикой природе кошки не проявляют такого расслабления. Однако, если животное находится в хорошем здоровье, высунутый язык может иметь несколько причин. В первую очередь, это может происходить, когда кошка находится в спокойном и расслабленном состоянии, что часто можно наблюдать во время сна. В такие моменты кончик языка высовывается изо рта, свидетельствуя о полном расслаблении мимических мышц и глубоком сне, когда кошка уже не контролирует свои движения.

Дикие кошки всегда настороже, в отличие от домашних, которые, живя вблизи людей, могут расслабиться настолько, что высовывают язык даже во время сна. Высунутый язык также может быть следствием внезапного внимания к какому-то звуку или явлению. Например, кошка, увлеченно умываясь, может реагировать на звук отрывающегося скотча, поворачивая голову в его сторону. В такие моменты язык может оставаться высунутым, пока животное не поймет, что вызвало его внимание.

Когда стоит обратить внимание

Регулярное высовывание языка может быть признаком патологии. Это могут быть различные проблемы, такие как дыхательные нарушения, вывих челюсти, аллергии, воспаление десен, проблемы с зубами или мышцами лица, перегрев и другие.

Чем объясняется реакция на скотч

Кошки реагируют на звук отрывающегося скотча рефлекторно, так же, как и люди на внезапные раздражители. Некоторые эксперты предполагают, что этот звук напоминает кошке процесс вылизывания, когда она была еще котенком. Возможно, звук отрывающегося скотча ассоциируется с звуками, издаваемыми матерью во время ухода за потомством. Это объясняет рефлекторную реакцию кошки, высовывающей язык при услышанном звуке скотча.