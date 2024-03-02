Развеян самый главный миф о вашем пушистике: крысы продолжат свои нападения на дом

Ученые заявили, что кошки являются плохими охотниками на крыс

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Грызуны и люди имеют долгую историю взаимоотношений, характеризующуюся как соперничеством, так и вредительством со стороны грызунов. В течение многих веков коты считались эффективным средством контроля за численностью крыс.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако результаты последнего исследования свидетельствуют о необычной реакции усатых хищников на грызунов. В ходе эксперимента, проведенного в течение 79 дней, ученые пометили 10 крыс датчиками и выпустили их на свободу. Камеры были установлены на помойках и других местах, где обитают кошки, чтобы отслеживать их поведение.

Неожиданно выяснилось, что крысы избегают зон, где на них охотились кошки. За весь период эксперимента удалось поймать всего трех крыс, причем одной из них удалось избежать поимки. Сами кошки также проявили невысокий интерес к преследованию крыс, предпочитая охотиться на птиц или употреблять готовую пищу.