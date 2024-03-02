О чем мяукают кошки? Лингвисты решили всерьез заняться расшифровкой языка четвероногих: у них получилось

Лингвисты смогли расшифровать язык кошек

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лингвисты из Лунда приступили к декодированию кошачьего языка. В рамках этого проекта исследователи намерены записать голоса 50 шведских кошек, проживающих в различных условиях, в течение пяти лет.

Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ученые из Швеции убеждены, что каждый звук, издаваемый кошкой, имеет свое значение, ассоциируемое с определенным словом или просьбой. Их целью является понимание того, как питомцы передают свои желания и потребности своим хозяевам.

По мнению исследователей, дикие кошки используют мяуканье только в раннем возрасте при общении с матерью. В домашних условиях животные используют мяуканье, чтобы общаться с людьми, поэтому необходимо разгадать их язык.

Кроме того, ученые планируют выяснить, существуют ли различия в акцентах и диалектах у кошек из разных городов Швеции.