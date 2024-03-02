О чем мяукают кошки? Лингвисты решили всерьез заняться расшифровкой языка четвероногих: у них получилось

Лингвисты из Лунда приступили к декодированию кошачьего языка. В рамках этого проекта исследователи намерены записать голоса 50 шведских кошек, проживающих в различных условиях, в течение пяти лет.
Ученые из Швеции убеждены, что каждый звук, издаваемый кошкой, имеет свое значение, ассоциируемое с определенным словом или просьбой. Их целью является понимание того, как питомцы передают свои желания и потребности своим хозяевам.
По мнению исследователей, дикие кошки используют мяуканье только в раннем возрасте при общении с матерью. В домашних условиях животные используют мяуканье, чтобы общаться с людьми, поэтому необходимо разгадать их язык.
Кроме того, ученые планируют выяснить, существуют ли различия в акцентах и диалектах у кошек из разных городов Швеции.
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