Как правильно выбрать домашнего питомца и не прогадать? Рекомендации специалистов

Россиянам рассказали, как правильно выбрать домашнего питомца

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор подходящей собаки для квартиры зависит от нескольких факторов. Важно учитывать размеры помещения, предпочтения семьи и возможности для заботы о питомце. При наличии детей также необходимо учитывать их возраст и способность участвовать в уходе за животным.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Выбор собаки следует основывать на общепринятых правилах. Это поможет сделать правильный выбор, который будет соответствовать потребностям конкретной семьи.

Размер животного

При выборе собаки для квартиры обычно рекомендуется предпочесть маленьких пород. Они меньше занимают места и могут комфортно развлекаться в небольших помещениях. Однако, есть исключения, например, бигли требуют более активного образа жизни и длительных прогулок.

Степень активности

Не все маленькие породы собак малоактивны. Некоторые из них могут быть очень подвижными и требовать активных игр и прогулок.

Поведенческие особенности

Важно учитывать поведенческие особенности породы, чтобы избежать проблем с соседями или агрессивным поведением. Тренировка и социализация могут помочь с такими проблемами.

Уход за шерстью и другими аспектами

Мелкие породы часто требуют специального ухода за шерстью, когтями и зубами. Но также и крупные породы могут быть требовательны в уходе.

Для людей, проводящих много времени вне дома, рекомендуется выбирать породы, которые могут комфортно оставаться в одиночестве на протяжении рабочего дня.

Несколько популярных пород, подходящих для жизни в квартире:

Йоркширский терьер

Подвижная и требующая внимания порода, которая подходит для активных семей.

Чихуахуа

Требует постоянного внимания и активности со стороны хозяина, подходит для людей, которые могут посвятить много времени своему питомцу.

Французский бульдог

Спокойный и выдержанный питомец, который может быть хорошим компаньоном в квартире.

Бостон-терьер

Аристократичная и непритязательная порода, подходящая для жизни в городских условиях.

Независимо от выбора породы, важно отнестись к решению о приобретении собаки с ответственностью, учитывая потребности и возможности всей семьи на многие годы вперед.